王祖賢童年承受巨大壓力 媽媽砸一週菜錢逼她試鏡：人生像被安排好

王祖賢曝進演藝圈是買媽媽的願望。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕王祖賢息影移居加拿大多年，昨（10日）適逢母親節，她感性揭露自己當年16歲出道的驚人真相。原來，大家心目中那位「永遠的聶小倩」，當年踏入演藝圈竟然不是為了追夢，而是為了「幫媽媽圓夢」，甚至直言自己的人生像是被早早安排好的。

王祖賢回憶，明星夢其實是媽媽的，從小學二年級起，她就過著被媽媽帶著四處試鏡的生活。當時家中經濟有限，媽媽甚至狠下心，願意把「一週的買菜錢」全砸在一次試鏡機會上。

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搞笑的是，年幼的王祖賢對表演完全沒概念，站上舞台只會像「木頭」一樣呆站原地。即便媽媽在旁邊瘋狂使眼色暗示：「快動啊！」她依舊不知所措，導致試鏡失敗。回家路上，媽媽不捨那一週的菜錢付諸流水，邊懊惱邊責備，讓小小年紀的王祖賢承受了極大的壓力與無奈。

王祖賢息影多年。（翻攝自微博）

讓王祖賢不解的是，家裡明明還有兩個哥哥，但父母似乎對兒子們相對寬鬆，反而將所有的成龍成鳳期待全壓在她一個人身上。她坦言，自己其實不嚮往演藝圈，也不怎麼喜歡拍電影，無奈笑稱：「我是來買她的願望。」雖然自認不是愛表現的人，但王祖賢個性隨緣且珍惜因緣，即便被推著走，她也一路堅持並成就了屬於自己的傳奇。

息影多年，王祖賢在加拿大的寧靜生活中學會了回望與放下，她感性體悟，親子間的矛盾不需要執著於完美，「那些曾經的不解，終會被時光釀成懂得」，她大方表示，不必苛求關係一定要拿滿分，重點是學會體諒。

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