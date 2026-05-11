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娛樂 最新消息

不實報導吳佩慈男友紀曉波被FBI通緝 鏡週刊判賠200萬元

吳佩慈（右）與中國百億男友紀曉波（左）。（翻攝自微博）吳佩慈（右）與中國百億男友紀曉波（左）。（翻攝自微博）

〔記者張文川／台北報導〕鏡週刊2024年12月報導女星吳佩慈的男友、博華太平洋國際公司代表人紀曉波經手粉色交易、被美國聯邦調查局FBI通緝等，紀曉波、吳佩慈認為是不實報導，向台北地方法院提出民事訴訟求償200萬元；法官審理後認為報導內容屬私人交往、私德等與公共利益無關的私事，且紀曉波並未被FBI通緝，判精鏡傳媒與撰稿的宋姓網路總編輯，應連帶賠償紀曉波、吳佩慈各100萬元，下架相關報導，並在鏡週刊網站的首頁置頂刊登判決主文連續30天。可上訴。

紀、吳提告主張，鏡週刊於2024年12月4日於其網站刊載「富豪男友通緝中」等標題的系列報導，內文指出「吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝，5年前早就被盯上」、「紀曉波已經變成美國聯邦調查局的全球通緝犯」、「紀曉波活躍日本，經手粉色交易，吳佩慈醋意滿滿探親反制」、「一堆罪名讓他難入境美中」等等。

紀、吳認為撰稿的宋姓網路總編輯，撰寫不實報導也未經查證，內容侵害他們的人格權與名譽權，請求精鏡傳媒、宋連帶賠償2人各100萬元，下架相關報導，並在鏡週刊網站首頁置頂刊登判決主文，以回復名譽。

經鏡傳媒與宋答辯，紀的公司涉及洗錢被調查搜索，紀的母親也被美國司法單位逮捕，可見紀曉波確實被美國拘束人身自由展開調查，且記者的消息來源是澳門籍名媛，是宋信賴的線民，撰發前已經查核網路新聞消息，自認已盡合理查證義務，應受言論自由、新聞自由保障。

法官審理後認為，吳佩慈雖是知名藝人、公眾人物，但報導內容屬私人交往、無涉公共議題的「私事」；吳佩慈並未與紀曉波登記結婚，不具法律婚姻關係，紀的商業活動與我國內政，也沒有重大關聯，無從認定紀是公眾人物。媒體對於公眾人物的報導仍應有一定的界線，不能單純以打探私生活為目的，且也不能因為紀曉波與公眾人物交往或接觸，就當然成為公眾人物。

法官調查，鏡報導內容皆屬「涉於私德而與公共利益無關」，而實際上，紀曉波並未被美國司法單位、FBI通緝，宋也無法具體指出消息來源澳門名媛的真實身分，無從證明為真，依此認定系列報導屬無關公益的私人往來，確實侵害紀曉波、吳佩慈名譽權，判應賠償2人各100萬元。

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