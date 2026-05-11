GD太妍催出票房！高雄「K-SPARK」4萬張完售 主辦寬魚國際回應了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流音樂盛典「K-SPARK」在5月30日於高雄世運主場館舉行，今天（11日）中午12點開賣，近4萬張門票完售，再次展現頂級韓星驚人號召力。

「K-SPARK」完售。（寬魚國際提供）

「K-SPARK」集結韓流天王G-DRAGON（GD）、韓流女神泰妍（太妍）、天團FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii等超強卡司，自公布後便掀起全台K-POP樂迷高度關注。該演唱會先前捲入黃牛風波，不過主辦單位寬魚國際已採取法律行動，「寬姐」邱瓈寬也在Threads上否認與強妮娛樂認識，大動作澄清。

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寬魚國際今天發出公告，「【SOLD OUT】感謝全台樂迷熱烈支持！感謝大眾的熱情迴響，K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026門票現已全數完售！」此外，針對後續規劃，評估加開「視線不良區」之可能性，相關區域將連同消費者退票，於後續擇期統一釋出販售。主辦單位呼籲歌迷勿購買來路不明的票券。

G-DRAGON首度站上高雄世運主場館開唱，就獻給了「K-SPARK」，成為演唱會最大話題；加上泰妍、FTISLAND等超強卡司助陣，成功吸引海內外歌迷到高雄朝聖，預料將帶動高雄住宿、交通、餐飲及觀光消費，韓流經濟效益可望再創高峰。

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