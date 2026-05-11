《消失的她》真實原型再傳噩耗 驚爆罹腦動脈瘤

由朱一龍、倪妮、文詠珊主演的《消失的她》，以王暖暖故事為原型。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2023年6月底，電影《消失的她》傳出票房賣破10億人民幣（當時約新台幣43億元），由朱一龍、倪妮、文詠珊主演的這部電影，還被觀眾「戀愛腦的開顱手術」。劇中原型中國女子王暖暖（化名）近日又傳出罹患腦動脈瘤送醫治療消息。

《消失的她》改編自王暖暖身上發生的真事。（翻攝自微博）

《消失的她》故事描述一對夫婦出國，妻子意外消失，丈夫尋求警方協助，卻意外發現兇手竟是丈夫。這個故事改編自王暖暖身上發生的真事，2019年她懷孕3個月的時候，被丈夫狠心推下懸崖，卻奇蹟生還，但腹中胎兒則不幸沒能保住。去年，王暖暖在離婚官司中獲得勝訴，消息傳來大快人心。

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豈料，離婚官司贏了，近期卻禍不單行，王暖暖先是傳出遭經紀公司壓榨，更證實罹患腦動脈瘤送醫治療。讓人感嘆王暖暖的人生未免也太坎坷，竟比戲劇還更誇張。

王暖暖證實罹患腦動脈瘤送醫治療。（翻攝自微博）

王暖暖近日公開自己昏倒送醫搶救的影片，控訴簽約的經紀公司「無憂傳媒」工作環境高壓，直播績效不佳就會被公司嚴厲批評，讓她身心無法負荷。「無憂傳媒」出面表示影片被人惡意剪輯，一切都是誤會，現在會暫停王暖暖直播工作，全力支持她恢復健康。

對於經紀公司說法，王暖暖強調沒無協商一事，公司單方面宣布解約，她很擔心是否會面臨賠償問題。

王暖暖憂心自己無法陪年幼的孩子長大。（翻攝自微博）

王暖暖進一步透露，她經醫師檢查初步診斷罹患腦動脈瘤，病情不斷惡化中，自己住院3天都失眠睡不著。王暖暖說自己「對著天花板淚流滿面」，除了憂心無法陪伴年幼的孩子長大，更怕自己賠不起經紀公司可能索要的賠償款。

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