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「你我本無緣全靠我花錢」富婆美國飛橫店追張凌赫 3天砸2.2萬僅看30秒喊：值得

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星張凌赫演出古裝劇《逐玉》爆紅，他近期在橫店拍新戲《歸鸞》。一名定居北美、身兼保險業高層與關島包租婆身分的資深迷妹Amy，在社群分享了自己的「保母級追星攻略」，她特地從洛杉磯轉機殺向橫店，直呼：「誰都不能阻止我看張凌赫！」

富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（翻攝自微博）富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（翻攝自微博）

Amy總結了三大追星心法「買通告、訂房卡、選站位」，她先買下張凌赫整個月的行程表（大計劃），接著面臨橫店飯店只能「當天訂房」的強硬規定。為了拿到這張形同「追星入場券」的房卡，她找代訂、加碼訂套房，光這項就多噴了約台幣7000元。

最狂的是，想看張凌赫得前一天晚上11點就排隊。Amy霸氣表示：「姐怎麼可能去幹這種事情？代排只能排到凌晨3點，我就加錢，加到他來的前一小時我再下樓。」她笑稱：「有錢就花錢嘛！」3天下來，不含機票就花掉台幣2萬2577元，體現了應援牌上的那句至理名言：「你我本無緣，全靠我花錢。」

Amy透露，追星也是有技術含量的，張凌赫素顏「進妝」時要站隊伍最後面，戴好頭套「出妝」時，則要卡位保母車旁，這樣他走路距離最長，才能多看那寶貴的2秒鐘。

富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（翻攝自微博）富婆Amy從美國飛中國，只為了拍張凌赫上下班。（翻攝自微博）

雖然3天等了12小時，最後只見到張凌赫共30秒，但Amy陷入瘋狂誇誇模式：「真的很值得！他的帥只能用四個字形容：帥裂蒼穹。眼睫毛超長，順毛超可愛！」她還爆料張凌赫身上「香香的」，聞到後立刻手刀衝去買同款代言香水。

即便有錢，Amy也強調要遵守粉絲秩序，因為「明星素質高，粉絲素質也要高」。被問到能不能趁亂摸一把？Amy幽默警告：「當然不行！你摸他，你手就沒了。」這段「保母級攻略」曝光後，讓不少網友感嘆：「這追的不是星，是自由與財富的味道。」

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