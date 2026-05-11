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娛樂 最新消息

玩家以為是真人演出 「永春醫院」NPC命危送醫 陳沂超震驚

「邏思起子」經典作品「永春醫院」，在陳沂心中排名台北恐怖主題前幾名。（翻攝自「邏思起子」官網）「邏思起子」經典作品「永春醫院」，在陳沂心中排名台北恐怖主題前幾名。（翻攝自「邏思起子」官網）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市連鎖密室逃脫店「邏思起子」信義旗艦店，昨（11）發生嚴重工安意外，引起社會震撼。今（11）網紅陳沂表示，自己也曾經去玩過，而且發生意外的「永春醫院」絕對是她排名台北恐怖主題前幾名好玩的。

29歲的吳姓女員工在扮演場內NPC角色（Non-Player Character，非玩家角色）「吊死鬼」時，因繩索故障，導致頸部纏繞窒息，緊急送醫搶命。陳沂說，密室逃脫「永春醫院」在故事橋段發生意外，假戲真做導致女員工窒息，現場玩家看到掙扎，還以為是超逼真演出。陳沂忍不住說：「看到新聞相當震驚啊！」

網紅陳沂很難相信場景、劇情、角色呈現都能感覺到用心，工作室卻在安全環節疏忽。（翻攝自臉書）網紅陳沂很難相信場景、劇情、角色呈現都能感覺到用心，工作室卻在安全環節疏忽。（翻攝自臉書）

陳沂表示該工作室的主題，她幾乎都玩過，「辛亥隧道」、「永春醫院」更是她心中的經典。她對該工作室一直抱持高度評價，無論場景、劇情、角色呈現都能感覺到用心，所以聽見發生安全環節意外，陳沂感到不可思議。

陳沂衷心祝福傷者早日康復。（翻攝自「邏思起子」官網）陳沂衷心祝福傷者早日康復。（翻攝自「邏思起子」官網）

她分析：因為「永春醫院」都出好幾年了，幾乎場場爆滿早就回本，不肯多花錢讓NPC處於高度危險的工作環境真是說不過去。不過文末陳沂還是衷心希望受傷的員工能早日康復，平安度過難關。

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