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娛樂 最新消息

台中黑馬搖滾樂團爆資金危機 認「沒有這個屁股硬吃瀉藥」內幕曝光

紙鳶啟動第二張專輯募資挑戰。（紙鳶Seizer提供）紙鳶啟動第二張專輯募資挑戰。（紙鳶Seizer提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾獲選「StreetVoice Awards第二屆街聲年度音樂趨勢大獎」十大新音樂人的台中搖滾樂團「紙鳶Seizer」，正式宣布啟動第二張專輯《缺頁的名冊》flyingV募資計畫，主唱仁杰坦言，此次製作規格、視覺裝幀及合作陣容皆全面升級，因此龐大資金壓力讓剛起步的樂團陷入緊繃，他自嘲：「這張專輯可說是『沒有這個屁股硬吃瀉藥』，但還是希望能以最好的狀態呈現給聽眾。」

紙鳶將前進泰國演出。（紙鳶Seizer提供）紙鳶將前進泰國演出。（紙鳶Seizer提供）

紙鳶成軍短短兩年便以黑馬之姿獲各界關注，近期樂團喜訊不斷，憑藉北流「Open Lab人才扶植計畫」的亮眼表現，成功獲得前進泰國曼谷「Monster Music Festival 2026」演出的機會。泰國主辦方日前官宣這場曼谷市中心最大規模的音樂祭時，特別標註來自台灣的「SEIZER（TW）」，讓紙鳶在第二張專輯發行前夕先聲奪人，預計於7月25、26日登上曼谷舞台。

而樂團在3月推出的首波單曲《平凡的一天 ft.知更》更早已引發熱議，MV上線一週即衝破10萬次觀看，不僅帶動新專輯的募資熱度，也為這次探討「武裝」的新作《矯》鋪路。

紙鳶第一波MV花絮照。（紙鳶Seizer提供）紙鳶第一波MV花絮照。（紙鳶Seizer提供）

聊到新單曲《矯》，團員們也大方分享日常中的「矯情」時刻。仁杰透露，創作者常在撕心裂肺的對話中懷疑自己是在創作還是在「扮演」創作者；吉他手海豹則坦言，專輯籌備期即便內心疲憊，對外仍要維持熱愛音樂的武裝形象，「這種自我催眠的武裝，就是我對這首歌最真實的共鳴。」吉他手崇祐則分享最平凡的「矯情」來自家人的關心，即便工作再累也死撐著臉皮回覆「都還好」。這些對於假面與武裝的拆解，成為這張專輯最核心的敘事起點。

面對募資期間的心理壓力，貝斯手亨利笑稱：「每天起床第一件事就是看數字有沒有成長，真的超級緊繃！」雖然目前全體團員都處於焦慮狀態，但為了回饋粉絲，除了規格升級，更預告專輯將有神祕前輩嘉賓聯手，甚至吉他手崇祐也將首度擔綱主唱。鼓手秉宸則賣關子表示：「新歌會需要大家的聲音，大家可以開始保養喉嚨了。」募資計畫目前已於flyingV平台正式展開，詳細資訊請至「紙鳶Seizer」官方社群。

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