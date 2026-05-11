王子介入粿粿婚姻判賠百萬！小煜洩私下互動：我不敢問

小煜今出席匹克球活動，透露私下主動關心王子近況。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前啦啦隊女神粿粿與范姜彥豐去年10月驚傳婚變，范姜控訴「王子」邱勝翊介入其家庭，並正式向法院提起侵害配偶權訴訟。士林地方法院於近日做出判決，裁定王子與粿粿須連帶賠償范姜彥豐新台幣100萬元。對此，棒棒堂隊友小煜今受訪時，首度談及對此事的看法。

根據法院開庭過程，粿粿與王子的律師在審理期間當庭「認諾」願意賠償。士林地院今日判決結果出爐，兩人應連帶賠償范姜彥豐100萬元。雖然粿粿曾請求法院不要公開判決書，但法官表示，婚姻爭執事件依法必須上網公開，僅會隱匿當事人姓名。王子所屬的「喜鵲娛樂」在判決後迅速發聲，表示王子對於司法審理結果表示尊重，目前正虛心檢視及反省。

請繼續往下閱讀...

小煜傳訊關心王子身心狀況，嘆不知道該怎麼問。（記者王文麟攝）

今日出席匹克球活動記者會的小煜，不免被問及是否關心王子的官司風波。小煜神情略顯尷尬，坦言私下有傳訊息關心，但多聚焦在對方的身心狀況，而非案情細節。小煜直言：「他的事情我自己也不敢問，說實話，我也不知道該怎麼問。」身為朋友只能給予陪伴與空間，「他有天想講，自然會自己講。」他也曾相約王子聚會用餐，對方則簡單回覆「好，我知道了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法