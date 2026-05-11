小煜恢單8個月爆桃花！異性主動邀約卻因「這原因」慘遭斷聯

小煜曝單親爸社交斷絕。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小煜」楊奇煜自去年9月與圈外妻子言言簽字離婚、結束5年婚姻後，生活重心產生巨變。今（11）日他與日籍藝人麻由、老戰友威廉一同現身「TPA台灣匹克球聯盟暨決戰101記者會」，受訪時坦言現在社交圈近乎斷絕，即便有異性邀約，他也因「接小孩」與「保母下班」的雙重時間限制，導致約會邀約總在下午三點無疾而終，自嘲目前根本沒力氣經營感情。

小煜受訪時透露，目前的育兒生活極為規律且緊湊，晚上7、8 點接完小孩就已累癱，9點準時就寢，「重心都在小孩，真的沒有力氣分給另一半。」即便有異性試著相處，卻往往卡在時間點，他無奈表示：「人家約吃飯，我只能問『吃下午三點可以嗎？』，但大家都是上班族，久了就沒繼續聊天了。」

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小煜社交限時「下午三點」，擇偶拒讓對象分擔育兒責任。（記者王文麟攝）

談及未來對象，他雖聽從媽媽建議要找「愛小孩」的人，但也霸氣保護孩子：「小孩是我跟前妻的責任，我不會把這責任灌輸在另個人身上，等孩子大到能處理自己，我才能好好找對象。」提及前妻言言，他強調兩人關係非常好，母親節剛一起吃飯，至於離婚主因則堅不鬆口：「原因留在我們身邊，外界捕風捉影不回應。」

小煜大兒子目前正接受心理、職能等多項早療課程，小煜以「早療家長」身份感性分享，這是一條每天都在煎熬中做選擇的路。他語出驚人揭露，曾聽過家長因壓力過大，動過「想在過馬路時放掉小孩手」的極端念頭。小煜感慨地說：「我也遇到這位媽媽，我在幫她治療。有一天他們都會醒來，可能不會到正常，但我們都要用愛包容。」

他坦言假日獨自帶小孩一整天，耳朵常會被吵到「快撐不住」，只能等孩子睡後，獨自躲在按摩椅上聽鋼琴純音樂紓壓，更心疼感嘆：「自己帶小孩，媽媽真的非常辛苦。」

砸七位數自費圓夢，吐嘈阿緯冷處理贊助。（記者王文麟攝）

小煜也宣布將於一、兩個月後推出新專輯，且是自費高達7位數打造。他提到專輯中有一首歌是因孩子而生，這也成為他重拾麥克風的動力。現場他更忍不住吐嘈團員阿緯，透露曾問對方的餐飲品牌「點點心」能否贊助？卻遭對方冷處理：「一、兩個月了還沒回應，我現在打算找他死對頭。」而對於今日同場力挺的好友威廉，小煜則大讚其幕後策劃才華，直言威廉非常適合發展策劃事業。

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