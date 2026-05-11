告五人超寵粉！重返兒童新樂園加碼煙火秀

告五人重返兒童新樂園開唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人相隔4年再次前進兒童新樂園開唱，這次是和代言手機一起寵粉，除了獻唱歌迷喜歡歌曲，最後還加碼3分鐘的璀璨煙火秀，讓粉絲好開心。

5月16、17日，告五人將在台北Zepp New Taipei迎來「黑夜狂奔」LIVE HOUSE TOUR 的最終站，在此之前先前進台北兒童新樂園舉辦「V粉嘉年華」，雲安感性談到：「4年前我們在這裡許下很多願望，現在帶著世界巡迴的滿滿能量回來，感覺就像是跟老朋友重逢一樣，熟悉又激動！」犬青笑說：「上次來的時候其實超緊張，這次心境很不一樣，多了很多餘裕可以好好看清楚大家開心的臉。」哲謙則說：「一踏進遊樂園，就想起當時的點點滴滴，沒想到這次以代言人角色第一次把見面會拉進兒童新樂園，跟著vivo一起創造這個『首創』紀錄！」

請繼續往下閱讀...

告五人很開心續約代言手機。（相信音樂提供）

主要是告五人續約擔任vivo品牌手機代言人，在台上化身「幸運之神」，親手為台下粉絲抽出最新上市的旗艦新機大獎，告五人說：「很榮幸能繼續擔任代言人，這次看到大家帶著家人在樂園裡玩得這麼開心，對我們來說也是充滿能量的一天。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法