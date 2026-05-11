自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

（影）台灣男星橫店高喊「中國台灣省回家了」 網轟：別拖我們下水

自稱台灣演員的蕭子一（左）在橫店巧遇如花，並自稱自己是「中國台灣省」演員。（翻攝自IG）自稱台灣演員的蕭子一（左）在橫店巧遇如花，並自稱自己是「中國台灣省」演員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣男演員「蕭子一」在社群平台上分享一段在中國橫店影視城的影片，影片中他遇見「如花」，激動上前與對方握手，更高喊：「我是來自中國台灣省，我已經在家了。」畫面在網路上瘋傳，網友冷回：不要把我們拖下水。

蕭子一（左）在橫店大喊：我已經在家了。（翻攝自IG）蕭子一（左）在橫店大喊：我已經在家了。（翻攝自IG）

蕭子一在橫店巧遇如花，上去就大喊自己在家了，如花回答他：「寶貝，歡迎回家」，沒想到更激起蕭子一的表演欲，他非常激動的握拳並舉起手，高喊：「我已經在家了，我已經回家了」、「中國台灣省已經回家了，回家！」然後嘟起嘴要親吻如花。

蕭子一（左）作勢要親吻如花。（翻攝自IG）蕭子一（左）作勢要親吻如花。（翻攝自IG）

發出巧遇如花的影片時，還配上文字：「無論我人在哪裡，我都只承認一個中國！台灣永遠都是中國不可分割的一部分！！身正不怕影子斜！」無奈底下留言不買單，網友回覆：「你可以選擇當中國人，但是請不要把我們拖下水」、「你如果不喜歡台灣你可以自己滾出去」、「你是誰？你旁邊那位比你還紅」、「好慘，淪落到要靠這樣獲得流量」。

蕭子一雖然在台灣出生，但早早就回中國發展。（翻攝自IG）蕭子一雖然在台灣出生，但早早就回中國發展。（翻攝自IG）

蕭子一出生於台灣，中學時移居上海，他曾參與《破事精英》、《師姐，我不做醫生了》網劇及短劇，也曾拍過微電影、廣告，不過台灣觀眾對他相當陌生。此次他的發言，更被斥為「一個中國演員，專門演台灣演員」。

在 Instagram 查看這則貼文

蕭子一（@tj.xiao）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中