（影）台灣男星橫店高喊「中國台灣省回家了」 網轟：別拖我們下水

自稱台灣演員的蕭子一（左）在橫店巧遇如花，並自稱自己是「中國台灣省」演員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣男演員「蕭子一」在社群平台上分享一段在中國橫店影視城的影片，影片中他遇見「如花」，激動上前與對方握手，更高喊：「我是來自中國台灣省，我已經在家了。」畫面在網路上瘋傳，網友冷回：不要把我們拖下水。

蕭子一（左）在橫店大喊：我已經在家了。（翻攝自IG）

蕭子一在橫店巧遇如花，上去就大喊自己在家了，如花回答他：「寶貝，歡迎回家」，沒想到更激起蕭子一的表演欲，他非常激動的握拳並舉起手，高喊：「我已經在家了，我已經回家了」、「中國台灣省已經回家了，回家！」然後嘟起嘴要親吻如花。

請繼續往下閱讀...

蕭子一（左）作勢要親吻如花。（翻攝自IG）

發出巧遇如花的影片時，還配上文字：「無論我人在哪裡，我都只承認一個中國！台灣永遠都是中國不可分割的一部分！！身正不怕影子斜！」無奈底下留言不買單，網友回覆：「你可以選擇當中國人，但是請不要把我們拖下水」、「你如果不喜歡台灣你可以自己滾出去」、「你是誰？你旁邊那位比你還紅」、「好慘，淪落到要靠這樣獲得流量」。

蕭子一雖然在台灣出生，但早早就回中國發展。（翻攝自IG）

蕭子一出生於台灣，中學時移居上海，他曾參與《破事精英》、《師姐，我不做醫生了》網劇及短劇，也曾拍過微電影、廣告，不過台灣觀眾對他相當陌生。此次他的發言，更被斥為「一個中國演員，專門演台灣演員」。

在 Instagram 查看這則貼文 蕭子一（@tj.xiao）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法