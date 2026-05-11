「字很小但你有簽名」惹怒全網 律師狠批聖宜公關危機

聖宜醫美診所捲入偷拍風暴。（翻攝自聖宜醫美診所官網）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日醫美診所針孔偷拍爭議不斷延燒，台北市聖宜醫美診所也被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，對此，曾代言聖宜醫美的「最美博士」許藍方出面表態，決不支持。診所透過律師發布的聲明，也被網紅律師林智群指為「公關災難」。

聖宜診所在捲入偷拍風波後，除火速於社群平台致歉外，也透過律師發布聲明指出，消費者簽署相關文件時，已同意接受「全程錄音錄影」，強調合法性。律師林智群發文直言，從法律角度看這樣主張並非不可，可是在新聞稿中如此表態，只會讓消費者更加反感。

請繼續往下閱讀...

曾任代言的藝人許藍方明確表明立場。（資料照，記者胡舜翔攝）

林智群認為，聖宜醫美診所請律師發聲明書，表示消費者簽名時「都同意全程錄音錄影」喔，他補刀說：「雖然那個字很小，一堆人簽名時也不會細看，但你確實有簽名喔！我是合法拍攝喔！我從頭到尾經得起考驗喔！是消費者的最佳消費選擇喔！」

這類論點在法律攻防上或許站得住腳，但林智群認為這些話留在法院就好，實在不必出現在新聞稿中。他進一步指出，這種作法反而可能讓消費者認為業者似乎將責任完全推給消費者，進一步加深不滿。

律師林智群認為聖宜醫美的處理簡直是公關危機。（翻攝自臉書）

不過，林智群認為，這類論點在法律攻防上或許站得住腳，但比較適合在法院中提出，而不是直接寫進對外新聞稿。他指出，消費者在看到「字很小但你有簽名」的論述後，往往不會感到安心，反而可能認為業者似乎將責任完全推給消費者，進一步加深不滿。

網友也紛紛質疑：「換衣服算是療程嗎？」、「尿尿時也算療程？」、「看客戶換衣服也算治療的一部分？」認為即使診療過程需要影像紀錄，也不應涵蓋更衣、整理儀容等與醫療無直接關係的私人時段。

聖宜醫美透過律師發出聲明，強調錄音錄影皆經過同意。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法