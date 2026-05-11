韓啦啦隊女神遭霸凌！鄭嘉睿宣布定居台灣 落腳哪一支球隊？

鄭嘉睿目前住在台灣。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓起亞虎前啦啦隊長鄭嘉睿（정가예）因霸凌風波退隊，昨天（10日）她宣布暫居台灣，在台灣展開第二春。

鄭嘉睿周遊各國，最想念的就是台灣。（翻攝自YouTube）

YouTube頻道「韓國女生Judy」昨天（10日）公開影片，Judy證實鄭嘉睿將加入「OM娛樂」，成為公司旗下的第4位啦啦隊員。影片也邀請鄭嘉睿親自現身，鄭嘉睿透露，其實並非在霸凌事件公諸於世之後才與Judy聯繫，而是在這之前雙方就有見面，當時她很沒自信，擔心自己是否能做得好，加上台灣已經有不少韓援啦啦隊發展得很好，讓她十分苦惱。

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Judy對鄭嘉睿說，台灣是一個不需要隱瞞不公不義的地方。（翻攝自YouTube）

之後，霸凌的狀況加劇，鄭嘉睿擔心如果揭發這起事件，會不會成為一個「汙點」，會不會被台灣人認為「這是她的問題」。就在最崩潰之際，Judy與她聯繫，鼓勵她到台灣發展，「想說什麼就說吧，因為台灣是一個不用隱瞞不公不義的地方！」也讓鄭嘉睿下定決定飛來台灣。

她表示自己非常喜歡旅行，走遍世界各地最想念的就是台灣，迷上台灣的文化，這次住在台灣不想只是走馬看花，而是想要好好體驗生活，做自己真正想做的事情，療癒自己，如今逐漸在台灣長出自信。至於未來鄭嘉睿會到哪一隊去應援？目前都還沒有決定，不過鄭嘉睿正努力學中文，希望能跟台灣粉絲親自對話。

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