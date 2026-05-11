「百萬兄弟」同框上節目！陳昭瑋豪砸重金升等機位 媽竟「餓到返台」

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》將於今（11）晚間播出母親節特輯，主持人苗可麗與陳孟賢聯手邀請陳昭瑋與媽媽彩蓮姐、翁鈺鈞與媽媽惠珠姐，以及黃新皓與媽媽妙玲姐同台，暢談那些原本想盡孝心卻意外「噗嚨共」的荒唐往事。

陳昭瑋分享豪氣升等機位，卻害媽媽餓肚子。（三立提供）

陳孟賢與哥哥陳昭瑋這對「百萬兄弟」難得與媽媽合體，陳昭瑋在節目中分享，他平時常帶媽媽出國旅行，有次貼心幫媽媽將新加坡返台的機位升等為豪華經濟艙，本意是想讓媽媽坐得舒服並享受飛機餐，沒想到媽媽回國後竟抱怨「那個升等不好，整趟四個多小時沒吃到飯，餓死了！」原來是彩蓮姐看到空姐遞上菜單時，誤以為餐點需要額外付費而連忙婉拒，導致整趟飛行都在餓肚子，這場大烏龍讓陳昭瑋哭笑不得，彩蓮姐更趁機喊話：「就是太少出國了啦，你們要多帶我出國！」

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黃新皓與媽媽深情合唱，暖心認證兒子私下超貼心。（三立提供）

除了爆笑趣聞，節目現場也充滿溫馨氣氛。翁鈺鈞透露自己曾砸重金買按摩椅孝敬父母，卻反被嫌棄浪費錢，惠珠姐坦言是捨不得孩子辛苦賺錢，苗可麗對此趕緊緩頰，直呼「家長要學會接受孩子的孝心啦！越孝順事業會越好！」而演員黃新皓則分享，為了送禮投其所好，光是挑選媽媽喜歡的香氛就買了三次才成功，妙玲姐雖嘴上挑剔，卻也讚許兒子平時對家事包辦的貼心舉動。

《阿姐萬歲》母親節特輯邀來明星母子檔，大聊自以為孝順的「噗攏共」烏龍事件。（三立提供）

回憶起最感動的時刻，陳昭瑋感性提到高中家境不好時，媽媽仍設法支持他補習英文，這份恩情讓他至今難忘，也讓他決定回報家裡，出國讀書期間仍持續幫忙負擔房貸。節目尾聲，苗可麗感性總結「那些嘴巴上的碎唸，其實都是愛」，陳孟賢也笑著認同，認為孝順不一定要演大戲，有時候一句關心、吃頓飯就比什麼都補。

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