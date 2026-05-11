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娛樂 音樂

阿信提前暴雷魏嘉瑩慶生嘉賓 小魏自我喊話前進小巨蛋哭了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩5月14日將歡慶36歲生日，也計畫在14、15日於Zepp New Taipei舉辦「我要把眼淚當汽水」旗艦慶生場，身為演唱會製作人的五月天阿信提前劇透台北場嘉賓，讓魏嘉瑩歌迷期待不已。

魏嘉瑩感謝歌迷的力挺，也期盼有機會站上小巨蛋開唱。（相映音樂提供）魏嘉瑩感謝歌迷的力挺，也期盼有機會站上小巨蛋開唱。（相映音樂提供）

魏嘉瑩之前推出單曲《我要把眼淚當汽水》，也從去年10月開始展開單曲同名巡演，日前她在北京LIVEHOUSE演出，獻唱《東東路》、《喜歡我吧》等超過20首歌曲，她每站都會給歌迷不同驚喜，像是點歌送汽水、送喜愛的寶可夢等，氣氛歡樂。

魏嘉瑩將在台北舉辦兩場慶生演唱會。（相映音樂提供）魏嘉瑩將在台北舉辦兩場慶生演唱會。（相映音樂提供）

談到自己的音樂路程，魏嘉瑩感性說：「大家知道我有個夢想是去台北小巨蛋開演唱會，常常懷疑自己，但每次在演唱會看到大家都在……」說著說著忍住不哽咽，台下歌迷叫她不要哭，她則感動說：「這過程中，我得到很多東西，其中最重要是願意聽我唱歌的你們，我想說我一定會努力朝小巨蛋前進，無論我最後會不會達到，但這都是最美好的旅程，因為你們都是我的小巨蛋！」

至於魏嘉瑩台北兩場生日旗艦場演出，阿信已先透露會有蔡旻佑、元若藍，以及一隻阿圓、那個女生Kiki等嘉賓助陣，8月2日魏嘉瑩則將前往香港麥花臣場館開唱。

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