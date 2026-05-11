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娛樂 電視

樂天韓籍五本柱挑戰《說愛你》 廉世彬中文咬字被讚「原唱等級」

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿本週末「小魔女DoReMi主題日」驚喜連連，昨日久違的「韓籍五本柱」合體開唱，挑戰蔡依林經典神曲《說愛你》。五位女孩以甜美嗓音驚豔全場，尤其是廉世彬流暢的中文發音與咬字，被大批球迷盛讚「根本像原唱」，在社群媒體掀起極高討論度。

五本柱和小魔女合照。左起：河智媛、金佳垠、高佳彬、廉世彬、禹洙漢。（樂天桃猿提供）五本柱和小魔女合照。左起：河智媛、金佳垠、高佳彬、廉世彬、禹洙漢。（樂天桃猿提供）

為了呈現完美演出，女孩們私下下足苦功。廉世彬透露，大家分配好段落後每天瘋狂聽歌背歌詞，多虧這番努力才讓表演順利完成。金佳垠更逗趣自爆，自己直到演出前一晚才開始衝刺，甚至一個人在家把遙控器當成麥克風狂唱。相較於去年「三本柱」的版本，今年五人合體被大讚氣勢與默契全面升級，禹洙漢坦言背歌詞最令她挫折，常常覺得背好了卻在轉頭瞬間腦袋空白；新成員高佳彬則表示，因為是第一次在樂天唱歌，所以每天持續練習直到熟悉。

樂天五本柱，左起高佳彬、廉世彬、河智媛、禹洙漢、金佳垠。（樂天桃猿提供）樂天五本柱，左起高佳彬、廉世彬、河智媛、禹洙漢、金佳垠。（樂天桃猿提供）

談到給自己的表現打幾分，女孩們展現出截然不同的個性。表現最自信的廉世彬給出90分，認為雖然開場緊張，但中段放鬆後表現不錯；高佳彬給自己70分，雖聲音發抖但慶幸順利完成。金佳垠與河智媛則相對嚴謹，分別給出50分與40分，表示因為節奏太快且過於緊張，全程都戰戰兢兢怕出錯。

樂天五本柱喊魔幻舞台。（樂天桃猿提供）樂天五本柱喊魔幻舞台。（樂天桃猿提供）

配合主題日，女孩們也分享了最想擁有的魔法。河智媛、金佳垠與廉世彬默契爆棚，一致選擇「瞬間移動」，希望能省去無聊的通勤時間，直接回家或出國旅行。禹洙漢則許下吃貨心願，希望「怎麼吃都不會胖」；高佳彬則暖心表示希望擁有「讓很多人愛我的能力」，同時也會回饋滿滿的愛給支持她的粉絲。

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