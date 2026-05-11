《大君夫人》收視又飆高！IU虐提離婚又索吻 「30公分差」墊腳親不到邊佑錫

IU與邊佑錫差30公分，墊腳還是很難親到。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU與邊佑錫主演的 Disney+ 浪漫韓劇《21世紀大君夫人》正式進入完結前夕的最高潮，最新播出的集數中，南韓全國收視率飆升至13.3%，片尾驚心動魄的「火海受困戲」更讓每分鐘最高收視衝破15.4%。

IU在《21世紀大君夫人》中先發制人，提出離婚。（Disney+提供）

最新劇情中，成熙周（IU飾）與理安大君（邊佑錫飾）的契約婚姻慘遭揭發，受到輿論、皇室、公司三方夾擊撻伐。熙周為了保全理安大君的名聲，不惜向集團總裁父親下跪求助，而為了獨自扛下所有責任，成熙周更一邊擁抱大君，卻含淚說出「我們離婚吧」，細膩的情感渲染力被韓網盛讚為教科書級的演技。

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IU在《21世紀大君夫人》下跪，求爸爸救邊佑錫。（Disney+提供）

近日公布的幕後花絮中，兩人分享了這段超虐心的分手戲，邊佑錫坦言當時成熙周衝過去擁抱理安大君時，大君還以為這是甜蜜的禮物，沒想到就這樣被提了離婚，「她溫柔地擁抱了我，卻在我最艱難的時候把我甩掉。」爾後又加碼套上濾鏡滿滿的告白：「這樣的行為竟然讓熙周更可愛了！」而IU則心疼表示雖然熙周是怕拖累對方，「但在那個情況這樣說真的太殘忍了」，而兩人隨後也期待這幕分手戲能被觀眾列入韓劇的唯美離別場景之一。

IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》攜手度過難關。（Disney+提供）

在劇中，為了保護所愛的理安大君決心爭奪王位，也氣憤又擔心地指責熙周怎麼能一人承擔錯誤。而成熙周則淚崩告白理安大君，更主動火辣獻吻：「這樣你不喜歡嗎？」兩人終於突破身分束縛，大膽確認彼此心意。

《21世紀大君夫人》火場戲創下高收視率。（翻攝自Disney+）

這段深情吻戲也有逗趣幕後故事，由於IU和邊佑錫有近30公分的超萌身高差，在獻吻時IU怎樣墊腳都無法親到邊佑錫，於是趕緊搬來小凳子輔助；而導演表示希望兩人能邊親吻邊脫去外衣，豈料大君的外袍繫帶太難解開頻頻NG，讓兩人投降表示「先把繩子解開再拍」！《21世紀大君夫人》於Disney+獨家熱播中，每週五、六更新，並於5月16日迎來精彩完結。

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