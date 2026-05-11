廖思惟回台慶生疑洩新戀情！「男方手臂」入鏡網友瘋猜

廖思惟曬出日常生活照片。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠廖思惟（Trinity），今年 3 月驚傳在澳洲未婚生子、26歲晉升新手媽，當時更傳出她選擇「去父留子」，生父身分成謎。近日，廖思惟悄悄返台慶祝父親生日與母親節，並在IG分享一系列生活照。沒想到，在看似平凡的下午茶照片中，竟出現疑似男性的健壯手臂，曖昧的拍照視角瞬間引發網友暴動，直呼：「戀愛了嗎？」

廖思惟曬出男性肩膀，網友瘋猜。（翻攝IG）

廖思惟曬出男性肩膀，網友瘋猜。（翻攝IG）

廖思惟10日在IG曬出近況，分享走訪唱片行與咖啡廳的日常。照片中的她身穿黑色上衣大玩「下半身失蹤」，露出一雙承襲名模媽媽孫芸芸的逆天長腿。桌上一個精緻小蛋糕寫著「Thank you Mom」，顯然是為了陪孫芸芸過節，但網友的焦點全被畫面角落的「神祕肩膀」吸走。

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廖思惟曬出男性肩膀，網友瘋猜。（翻攝IG）

在兩張對鏡自拍照中，廖思惟自然地依偎在身旁人影旁，畫面中露出一段貌似男性的手臂，兩人的高度差與親密距離，讓這組照片充滿了粉紅氣息。不少粉絲留言狂問：「這肩膀一看就很可靠」、「是不是有新對象了？」

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