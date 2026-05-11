自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《天才衝衝衝》20歲了！徐乃麟認曾多次「擦槍走火」 吐演藝生涯真心話：這是我的最愛

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視長青招牌綜藝《天才衝衝衝》正式邁入開播20週年里程碑，日前盛大錄製「20週年特別企劃」，華視總經理劉昌德親自送上紅豆車輪餅餐車應援，祝福收視持續稱霸。面對總經理喊話要再拚10年，主持人徐乃麟忍不住幽默吐槽：「再錄5年可能可以，但錄10年的話，我可能要拄拐杖了！」惹得全場哄堂大笑。

主持人徐乃麟（右三）與曾國城（左三）現場挑戰DIY車輪餅，親手刻上20週年專屬烙印。（華視提供）主持人徐乃麟（右三）與曾國城（左三）現場挑戰DIY車輪餅，親手刻上20週年專屬烙印。（華視提供）

自2006年開播至今，《天才衝衝衝》不僅多次敲響金鐘，近期更創下全頻道同時段五連霸的冠軍紀錄。回首這20年，徐乃麟難得流露感性，細數曾參與節目的伍佰、陳奕迅、蔡依林及五月天等大咖。他坦言：「這個攝影棚帶給我們無數歡笑與財富，雖然過程難免有幾次『擦槍走火』，但《天才衝衝衝》始終是我演藝生涯中最深愛的節目。」

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》日前盛大錄製20週年特別企劃。（華視提供）華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》日前盛大錄製20週年特別企劃。（華視提供）

曾國城也分享這份緣分極其難得，笑稱看過各式嘉賓：「有的外表亮麗又聰明，有的卻能笨出一種氣質與魅力。」更幽默喊話要繼續衝下去，就怕：「等《天才衝衝衝》變成《天才喘喘喘》，可就傷腦筋了！」此外，張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃也分別許下增進英文實力與攜手摘金的願望。

華視總經理送上別具意義的「車輪餅」應援餐車，為全體主持群補充體力。（華視提供）華視總經理送上別具意義的「車輪餅」應援餐車，為全體主持群補充體力。（華視提供）

本次特別企劃星光閃耀，除了富邦啦啦隊強勢開場，金獎影帝鄭人碩也現身挑戰。沒想到他在「我們是詞擅團體」單元嚴重卡關，面對隊友示範完全沒想法，現場崩潰大喊：「看不懂！下一個！」甚至對曾國城的示範慌張致歉：「做不到！」讓徐乃麟曾國城開玩笑猛虧：「到底是誰敲你通告的？」鄭人碩事後更餘悸猶存表示：「這比背劇本還難！」

遊戲中，林襄（右）怒嗆徐乃麟（右二）後，趕緊衝上前撒嬌道歉。（華視提供）遊戲中，林襄（右）怒嗆徐乃麟（右二）後，趕緊衝上前撒嬌道歉。（華視提供）

此外，在「燃燒吧！關鍵字」單元中，乃隊因大幅落後，徐乃麟提議提示詞放寬到5個字，沒想到林襄竟激動大喊：「為什麼！」直接反應嚇壞全場。林襄隨即趕緊向徐乃麟撒嬌道歉，徐乃麟則笑回：「很兇欸！是被誰寵到這麼兇！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中