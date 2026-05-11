《天才衝衝衝》20歲了！徐乃麟認曾多次「擦槍走火」 吐演藝生涯真心話：這是我的最愛

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視長青招牌綜藝《天才衝衝衝》正式邁入開播20週年里程碑，日前盛大錄製「20週年特別企劃」，華視總經理劉昌德親自送上紅豆車輪餅餐車應援，祝福收視持續稱霸。面對總經理喊話要再拚10年，主持人徐乃麟忍不住幽默吐槽：「再錄5年可能可以，但錄10年的話，我可能要拄拐杖了！」惹得全場哄堂大笑。

主持人徐乃麟（右三）與曾國城（左三）現場挑戰DIY車輪餅，親手刻上20週年專屬烙印。（華視提供）

自2006年開播至今，《天才衝衝衝》不僅多次敲響金鐘，近期更創下全頻道同時段五連霸的冠軍紀錄。回首這20年，徐乃麟難得流露感性，細數曾參與節目的伍佰、陳奕迅、蔡依林及五月天等大咖。他坦言：「這個攝影棚帶給我們無數歡笑與財富，雖然過程難免有幾次『擦槍走火』，但《天才衝衝衝》始終是我演藝生涯中最深愛的節目。」

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華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》日前盛大錄製20週年特別企劃。（華視提供）

曾國城也分享這份緣分極其難得，笑稱看過各式嘉賓：「有的外表亮麗又聰明，有的卻能笨出一種氣質與魅力。」更幽默喊話要繼續衝下去，就怕：「等《天才衝衝衝》變成《天才喘喘喘》，可就傷腦筋了！」此外，張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃也分別許下增進英文實力與攜手摘金的願望。

華視總經理送上別具意義的「車輪餅」應援餐車，為全體主持群補充體力。（華視提供）

本次特別企劃星光閃耀，除了富邦啦啦隊強勢開場，金獎影帝鄭人碩也現身挑戰。沒想到他在「我們是詞擅團體」單元嚴重卡關，面對隊友示範完全沒想法，現場崩潰大喊：「看不懂！下一個！」甚至對曾國城的示範慌張致歉：「做不到！」讓徐乃麟與曾國城開玩笑猛虧：「到底是誰敲你通告的？」鄭人碩事後更餘悸猶存表示：「這比背劇本還難！」

遊戲中，林襄（右）怒嗆徐乃麟（右二）後，趕緊衝上前撒嬌道歉。（華視提供）

此外，在「燃燒吧！關鍵字」單元中，乃隊因大幅落後，徐乃麟提議提示詞放寬到5個字，沒想到林襄竟激動大喊：「為什麼！」直接反應嚇壞全場。林襄隨即趕緊向徐乃麟撒嬌道歉，徐乃麟則笑回：「很兇欸！是被誰寵到這麼兇！」

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