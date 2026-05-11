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娛樂 最新消息

TRE夢幻新人曝光！林芽依「空靈妖精臉」網一看秒暈

〔記者鍾志均／台北報導〕今夏天最火辣盛事「2026 TRE台北國際紅人展」再丟震撼彈！繼先前一連公開多位超人氣女優後，主辦單位再攜手「One Love萬楽」，宣布邀來IP社2026超強新人林芽依首度來台。

林芽依擁有精緻混血兒臉蛋，被譽為「宛如從童話裡走出來的神秘美少女」。（One Love萬楽提供）林芽依擁有精緻混血兒臉蛋，被譽為「宛如從童話裡走出來的神秘美少女」。（One Love萬楽提供）

消息一出立刻讓老司機圈暴動，尤其林芽依那張混血感滿滿的空靈神顏，被日網狂封「童話裡走出來的妖精系美少女」。

林芽依對台灣的美食、夜市與水果充滿濃厚的興趣。（One Love萬楽提供）林芽依對台灣的美食、夜市與水果充滿濃厚的興趣。（One Love萬楽提供）

林芽依雖然才出道短短幾個月，卻已經被片商當成年度王牌力捧。官方甚至直接用「透明感」、「妖精感」、「幻想系少女」等關鍵字狂讚她的氣質，尤其161公分、40公斤的超纖細體態，再加上「身高減體重超過120」的驚人SPEC值，讓她的細腰與纖瘦曲線成為最大話題。

《OneLove不良一族尋愛記》活動邀請新木希空（左起）、佐佐木佐木、林芽依出席。（One Love萬楽提供）《OneLove不良一族尋愛記》活動邀請新木希空（左起）、佐佐木佐木、林芽依出席。（One Love萬楽提供）

讓粉絲瘋狂的是，林芽依本人私下其實反差超大。外型看似空靈冷感，實際上卻是個愛撒嬌、講話軟萌的女孩。這次配合「One Love萬楽」攤位主題【不良一族尋愛記】，她提前預告會用「透明感」、「小心機感」與「反差感」征服台灣粉絲，甚至偷偷準備了「超近距離福利時間」，希望大家能感受到心跳加速的瞬間。

第一次受邀參加TRE的她，坦言其實偷偷感動到哭。因為「站上TRE」一直都是她入行後最大的夢想之一，如今真的能飛來台灣與粉絲見面，讓她既緊張又興奮。除了已經鎖定夜市、水果與台灣美食之外，最期待的就是能親自見到那些平常在SNS留言支持她的台灣粉絲。

最後她還用超有「不良少女感」的語氣霸氣放話：「做好心理準備了嗎？如果真的見到我，你一定忘不了我。」「2026 TRE台北國際紅人展」將於7月3日至5日在南港展覽館2館登場。

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