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娛樂 日韓

文佳煐深V開到大腿根還被批？韓網點出真正問題

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞上週五落幕，以電影《之後的我們》勇奪影后的文佳煐，當天一身超深V紅色禮服登場，胸前一路開到腰際、側邊高衩更直接開到大腿根部，性感指數瞬間衝頂，不料卻意外掀起韓網大型「尷尬論戰」。

文佳煐以《之後的我們》勇奪百想影后。（翻攝自JTBC）文佳煐以《之後的我們》勇奪百想影后。（翻攝自JTBC）

其實文佳煐近年本來就常挑戰內衣風、貼身剪裁等火辣造型，但這次紅毯造型卻讓部分南韓網友看得渾身不對勁。有人直言：「衣服很辣，但她本人看起來不太自在。」甚至認為她明明選了超深V禮服，卻又一直用長髮遮胸口線條，整體散發出一種「想性感又有點害羞」的微妙氛圍。

更有人毒舌分析，「性感不是露得多，而是氣場。」認為文佳煐每次穿這類造型時，肢體總會顯得拘謹，手勢、站姿甚至眼神都有種「不敢完全放開」的感覺，因此讓性感變得有點尷尬。

文佳煐一席深V性感禮服現身百想紅毯，引發廣大討論。（翻攝自Dispatch）文佳煐一席深V性感禮服現身百想紅毯，引發廣大討論。（翻攝自Dispatch）

不過另一派網友則完全不這麼想，認為這種「不夠侵略性」的性感，才是文佳煐最迷人的地方。

事實上，文佳煐過去上《You Quiz on the Block》時，就曾親口回應「穿太辣」爭議。她坦言知道大家會討論，但自己會穿，只是因為「我喜歡，而且我覺得漂亮。」讓不少粉絲力挺：「至少她很真實，不會為了迎合別人改變自己。」

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