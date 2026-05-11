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娛樂 最新消息

早年聽豬哥亮一句話！王彩樺揭「30年整鼻輪迴」慘痛代價

（左）關韶文、木木老師、王俐人、小S徐熙娣、派翠克、王彩樺。（東森綜合台提供）（左）關韶文、木木老師、王俐人、小S徐熙娣、派翠克、王彩樺。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台熱門談話節目《小姐不熙娣》今（11日）晚將播出最新一集。金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克以「做了這些事他們還敢來上節目？今天一一解釋清楚！」為題，邀請王彩樺、王俐人、關韶文及專家木木老師揭開隱藏在傳聞背後的荒謬與淚水。

王彩樺淚訴整形成「鬼」遭酸民攻擊。（東森綜合台提供）王彩樺淚訴整形成「鬼」遭酸民攻擊。（東森綜合台提供）

「保庇天后」王彩樺此次在節目中向小S鄭重致歉，透露先前因處理「鼻子問題」無奈退了小S復出特輯的通告。她細述這段長達30年的整鼻史，表示早年聽從豬哥亮建議「山根高才會有運氣」而嘗試小針美容，不料異物隨時間變寬，導致鼻子越來越大，陷入不斷補玻尿酸與埋線的輪迴。今年過年她下定決心找權威醫師「徹底挖清」裡面的內容物與埋線，導致鼻子一度直接扁掉，這才無法如期上通告。

王彩樺、王俐人、關韶文登《不熙娣》。（東森綜合台提供）王彩樺、王俐人、關韶文登《不熙娣》。（東森綜合台提供）

面對王彩樺的坦誠，小S立刻給予溫暖安慰。王彩樺也自責以前曾為了信守承諾在節目吞金魚，這次卻毀約，讓小S聽完哭笑不得地回嗆：「妳寧願去吞金魚，也不願意見我？」瞬間逗樂全場。針對整型遭網友酸「整得像鬼」，王彩樺淚灑現場，小S則霸氣力挺：「彩樺姐妳真的很美，這是妳的臉，妳想怎樣就能怎樣！」

近期因網路影片掀起「激凸」熱議的王俐人，則穿上性感戰袍現身。小S一見面便表態支持，直言自己也是不喜歡穿胸罩的女生，不懂為何大眾要大驚小怪。王俐人表示自己從小在紐約長大，身邊的人都不在乎這件事，雖然網友留言酸「阿姨瘋了」，卻也意外吸引了20多歲的鮮肉粉絲追蹤。

王俐人穿戰袍「激凸」，小S開飆聲援：大驚小怪什麼？。（東森綜合台提供）王俐人穿戰袍「激凸」，小S開飆聲援：大驚小怪什麼？。（東森綜合台提供）

此外，王俐人更在節目中首度自爆，去年一夜之間被迫背負幾百萬元的債務，加上演藝圈瘋傳她已「退休」，導致通告與戲約驟減，去年6月至今生活相當艱難。她感性對粉絲喊話：「我並沒有生病，我沒有事請大家放心！」隨後更在現場重現引發爭議的「吹風機使用教學」，讓小S大傻眼直呼：「誰不會用吹風機啦！這有什麼好教的？」現場互動火花十足。更多精彩內容，敬請鎖定今（11日）晚間10點，東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。

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