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娛樂 最新消息

潘裕文退出歌壇因情傷？前女友認：1年前就分手了

潘裕文（左）兩年前與大馬歌手俊倩交往，公開放閃。（翻攝自臉書）潘裕文（左）兩年前與大馬歌手俊倩交往，公開放閃。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星光幫」出身的潘裕文無預警宣布退出歌壇，震撼許多歌迷，讓外界開始瘋猜，是否與感情狀態有關。尤其過去和馬來西亞歌手俊倩交往近兩年，如今男方突然拋下震撼彈，更讓「情傷退圈」傳聞瞬間炸開。

沉默多日後，俊倩親自在社群發聲，一句「我們一年前已和平分手」替整段感情正式畫下句點。

俊倩昨晚透過社群限時動態回應，坦言近期收到大量訊息關心，但希望外界別再過度揣測。她透露兩人其實早在一年前就已和平分開，如今各自走向不同人生階段，「現在的我們，都各自安好」，未來也會帶著祝福繼續前進。

俊倩昨發文，證實一年前已分手。（翻攝自IG）俊倩昨發文，證實一年前已分手。（翻攝自IG）

事實上，俊倩早在新歌《我不要你的愛》宣傳期間，就曾低調透露感情早已結束。她形容，那並不是一首充滿怨恨的分手歌，反而像是「終於想通」的人生整理，「不是所有相遇，最後都能走到同一個終點。」她更坦言，與潘裕文的感情後期逐漸失去平衡，與其勉強撐住，不如放彼此自由，也讓自己重新理解究竟想要什麼樣的愛情。

潘裕文因宣布退出歌壇掀起大量討論。2007年從《超級星光大道》走紅的他，以溫柔嗓音與暖男形象累積大批死忠粉絲，眼看即將迎來出道20周年，卻突然決定告別歌壇，讓不少歌迷措手不及。

由於經紀人對未來規劃始終低調不願多談，也讓外界對他真正退圈原因更加好奇。

消息曝光後，網路上更掀起兩派聲音，有人認為他只是暫時停下腳步沉澱人生，也有人擔心他是否受到感情與壓力影響。不過從俊倩最新發聲來看，兩人雖然已經分開，但並非外界想像中的撕破臉戲碼，而是選擇體面告別、各自往前走。

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