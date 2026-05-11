麥可傑克森專題5》火燒頭皮震驚全球 天價3億酬勞換來一生痛苦

〔記者廖俐惠／專題報導〕1984年1月27日，25歲的麥可傑克森時於洛杉磯拍攝百事可樂的廣告，拍到第6次，他唱著《Billie Jean》走下台時，身後卻突然爆炸，火花四濺，讓麥可傑克森的頭髮瞬間著火，現場3000名粉絲目睹到這一幕，全都嚇傻了，而哥哥們以及工作人員全都衝上前救援。觀眾透露，麥可傑克森就算被抬上擔架，仍一直在安撫現場粉絲的情緒。

麥可傑克森拍攝百事可樂廣告燒傷，震驚歌壇。（美聯社、翻攝自YouTube）

麥可傑克森被診斷有頭部後方有二級燒傷以及一小塊的三級燒傷，《TMZ 呈獻：麥可·傑克森：致命30秒》中揭露，因為這場意外，麥可傑克森吃了非常多苦，得將一個大鹽水袋植入皮膚下，再灌進液體，可以想像有多痛苦。也就是在這次火災中，麥可傑克森首次體驗了強效止痛藥的作用，「人們不知道的是，他對藥物的依賴源自於那次火災，改變了他一輩子。」更直指這場火災正是造成麥可傑克森容貌焦慮、藥物濫用，以及最終導致2009年逝世的關鍵起點。

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BBC報導指出，麥可傑克森拍攝百事可樂的廣告，酬勞高達700萬英鎊（約台幣2.9億元），且4個哥哥都有參與。雖然最後發生火災，不過麥可傑克森並未提起訴訟，雙方以150萬美元（約台幣4722萬元）達成和解，這筆錢最後也捐給了燒傷中心。電影《麥可傑克森》在台上映中。

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