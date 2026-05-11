麥可傑克森專題4》MTV為了他破例！唱片大老「抵制」逼播MV 《Billie Jean》打破種族牆

〔記者廖俐惠／專題報導〕電影《麥可傑克森》當中，最令許多影迷好奇的是，MTV真的為了麥可傑克森破例，播放黑人歌手的MV嗎？原來還真有其事。

沃爾特耶特尼科夫（右）讓麥可傑克森的MV得以在MTV播放。（翻攝自臉書）

電影中，MTV竟然不願播放黑人歌手的MV，放到現在鐵定會被罵是種族歧視，遭到灌爆。CBS唱片公司的已故總裁沃爾特耶特尼科夫（Walter Yetnikoff），當年助攻麥可傑克森在1980年代推出了史上最偉大的專輯《顫慄》，1983年他積極遊說MTV要播放《Billie Jean》的MV，威脅MTV如果不從，旗下所有藝人將一同抵制MTV。

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麥可傑克森的《Billie Jean》慘遭到電視台禁播。（翻攝自YouTube）

CBS當時坐擁安迪威廉姆斯（Andy Williams）和東尼班奈特（Tony Bennett）、巴布狄倫（Bob Dylan）等大咖歌手，隨便一個放到現在都是傳奇。最後MTV為了麥可傑克森破例，在電視上播放《Billie Jean》，麥可傑克森也為所有黑人歌手們開啟了一條新的道路。電影《麥可傑克森》在台上映中。

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