麥可傑克森專題1》悲慘童年曝光！家暴爸抓他頭撞牆 天價遺產被除名

〔記者廖俐惠／專題報導〕流行天王麥可傑克森逝世17年，魅力依舊無法擋，他的傳記電影《麥可傑克森》由姪子賈法傑克森主演，全球首週票房橫掃2.17億美元（約台幣68億元），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄，老粉看得熱淚盈眶，因為這部電影而對麥可傑克森感到好奇的新粉也不在少數。事實上，電影裡面的重大事件幾乎都是曾經發生過，且比電影更加戲劇化。

麥可傑克森的人生比電影還要傳奇。（達志影像）

麥可傑克森最早起源於傑克森五人組（The Jackson 5），正如電影所說的，這是由父親喬傑克森擔任經紀人、籌組的五人組合，成員包括傑基（Jackie）、狄托（Tito）、傑曼（Jermaine）、馬龍（Marlon）以及麥可等五兄弟，在1964年於美國印第安納州成立，堪稱最早的黑人男團。他們的歌曲《I Want You Back》和《ABC》至今仍膾炙人口，是經典中的經典。

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喬傑克森（左）對兒子麥可傑克森採取打罵教育，評價兩極。（美聯社）

麥可傑克森在10個孩子中排行老七，一家人熱愛唱歌跳舞，從5歲就開始嶄露天份，一家人喜歡在家唱歌跳舞，麥可自幼就耳濡目染。不過多名子女指控，他們父親喬傑克森施行打罵教育，哥哥傑曼也透露：「我們沒有人記得被爸爸抱過，或者對我們說愛你。」他還分享傑克森五人組每天必須至少排練5個小時，幾乎沒有時間與其他小朋友一起玩。

麥可也曾說過，自己常常被爸爸打，包括抓著他撞牆，因為爸爸認為體罰是必要的，「爸爸在看哥哥們排練時，都會拿著皮帶，提醒他們不要犯錯。」他還曾聽到媽媽尖叫大喊：「喬！你會把他打死的，快住手！」麥可難過的說：「爸爸說過，如果有一天我們不再唱歌了，他會像燙手山芋一樣把我們甩開。這讓我很受傷，他難道不覺得這會傷害到我們嗎？」童年活在家暴的陰影之下。

《麥可傑克森》電影當中，5兄弟征戰各地演出，一回家又要開始苦練。（UIP提供）

不過在傑克森五人組成名之後，一家人搬到了洛杉磯，並歸功於父親的努力。傑曼坦言，父親一心想要讓一家人團圓，他教會了孩子們「讓我們成為想成為的人」。而父親喬對於自己體罰孩子毫無悔意，曾上節目說：「我很慶幸當初對他們很嚴厲，你看看我現在成就了什麼。」

但報導指出，儘管麥可傑克森曾公開感謝父親，不過在麥可晚年，父子倆雙方關係不睦，最後他將自己的資產分給了媽媽、子女以及慈善機構，卻始終沒有父親的名字。電影《麥可傑克森》在台上映中。

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