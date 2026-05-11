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娛樂 日韓

日籍網紅情侶崩壞！她怒揭男友「17人不倫」內幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一對擁有90萬粉絲的「情侶系網紅」，突然從甜蜜情侶變大型修羅場，原因竟是男方被爆在交往期間，偷偷與17名女性有不適當關係，甚至還牽涉已婚人士。

女方さいとう長年以神秘形象陪在搞笑藝人マック身邊，兩人從無名時期一路經營社群，靠著情侶互動圈粉無數，在TikTok累積超過90萬粉絲，堪稱日本近年超紅的情侶系網紅。

搞笑藝人マック和17人搞不倫，最後發文謝罪。（翻攝自X）搞笑藝人マック和17人搞不倫，最後發文謝罪。（翻攝自X）

沒想到，兩人4月才宣布分手，5月女方就爆出，自己是在分手後，才陸續發現許多「當時完全無法想像的真相」。而最衝擊的就是男方在交往期間，竟與17名女性有不適當關係，甚至有人還是已婚身分。

不久後，マック正式道歉，承認爆料內容屬實，坦言自己的確與多名女性有不適當往來，也涉及與有家庭的人互動，但網友顯然不買單。

マック遭女友踢爆和17人搞不倫，在IG發文謝罪。（翻攝自IG）マック遭女友踢爆和17人搞不倫，在IG發文謝罪。（翻攝自IG）

尤其他發文說要「重新檢視自己的人生與行為方式」後，留言區直接炸鍋，許多人狠酸：「現在才反省？」、「第一次劈腿時不就該醒了？」

而女方則在聲明最後特別強調，自己公開此事，不是為了攻擊任何人，也不會公開相關女性身分，只是希望不要再有人經歷同樣痛苦。

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