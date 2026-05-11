麥可傑克森太傳奇 KIMIKO：他是每個舞蹈人心中的神

電影《麥可傑克森》成為北美影史最賣座音樂傳記電影。（UIP提供）

〔記者林南谷／綜合報導〕美國流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）離世17年，魅力依舊無法擋，其傳記電影《麥可傑克森》由姪子賈法傑克森主演，全球首週票房橫掃2.17億美元（約68億台幣），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄，老粉絲看得熱淚盈眶，因這部電影對麥可傑克森感到好奇的新粉也不在少數。

有「舞蹈界性感女神」封號的舞蹈名師「KIMIKO」林睿君10日在臉書曬出影音，影片中她跳著麥可傑克森舞步說：「Michael Jackson是每個舞蹈人心中的神，我個人認為跟著他的音樂跳舞，最難的地方除了節奏，還有那種看似不動、卻始終在律動裡的控制力。」

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聚焦「流行樂之王」麥可傑克森傳奇人生的傳記電影《麥可傑克森》北美票房令人驚豔！上週末（5月8日至10日）映期邁入第三週再收3650萬美金（約11.43億台幣），較前一週跌幅僅33%，穩居週末票房第三名。該片目前北美票房已達2.404億美金（約75.29億台幣），全球更高達5.77億美金（約180.72億台幣）。

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