自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麥可傑克森太傳奇 KIMIKO：他是每個舞蹈人心中的神

電影《麥可傑克森》成為北美影史最賣座音樂傳記電影。（UIP提供）電影《麥可傑克森》成為北美影史最賣座音樂傳記電影。（UIP提供）

〔記者林南谷／綜合報導〕美國流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）離世17年，魅力依舊無法擋，其傳記電影《麥可傑克森》由姪子賈法傑克森主演，全球首週票房橫掃2.17億美元（約68億台幣），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄，老粉絲看得熱淚盈眶，因這部電影對麥可傑克森感到好奇的新粉也不在少數。

有「舞蹈界性感女神」封號的舞蹈名師「KIMIKO」林睿君10日在臉書曬出影音，影片中她跳著麥可傑克森舞步說：「Michael Jackson是每個舞蹈人心中的神，我個人認為跟著他的音樂跳舞，最難的地方除了節奏，還有那種看似不動、卻始終在律動裡的控制力。」

聚焦「流行樂之王」麥可傑克森傳奇人生的傳記電影《麥可傑克森》北美票房令人驚豔！上週末（5月8日至10日）映期邁入第三週再收3650萬美金（約11.43億台幣），較前一週跌幅僅33%，穩居週末票房第三名。該片目前北美票房已達2.404億美金（約75.29億台幣），全球更高達5.77億美金（約180.72億台幣）。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中