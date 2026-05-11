又爆婚變？賭王三房千金何超蓮生日 老公竇驍沒來

賭王二房女兒何超瓊（右）出席妹妹何超蓮生日派對，姊妹情深。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮和中國男星竇驍結婚後，屢傳婚姻亮紅燈，9日何超蓮迎來35歲生日，向來人緣極佳的她，舉辦一場熱鬧生日派對，和一票眾親友歡慶。

從曝光影片可見，當晚氣氛熱烈，壽星何超蓮身穿紅白相間辣衣，在親友簇擁下，對著生日蛋糕許願，臉上洋溢幸福笑容。在場賓客陣容也是全場焦點，除了何超蓮胞弟何猷啟外，同父異母的二房胞姐、掌管家族事業的何超瓊罕見現身，更站在何超蓮身旁，一同拍手為她高歌慶祝，足見姊妹情深，一家人和樂融融。

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何超蓮與竇驍結婚後，屢傳婚姻亮紅燈，二人不時合體放閃闢謠。（香港星島日報）





然而，在眾多歡樂合照與影片中，卻始終未見何超蓮老公竇驍身影，在場賓客私下竊竊私語：「在愛妻如此重要的日子裡，怎麼可以缺席？」再度引發外界對2人婚姻狀況揣測。

面對外界種種猜疑，何超蓮似乎選擇以實際行動回應，證明兩人繼續過住幸福的婚姻生活，日前除分享與丈夫竇驍一同到澳門欣賞「水舞間」甜蜜影片，上個月何超蓮與竇驍還合體賞櫻，預祝結婚3周年紀念日，無疑是向外界宣告，儘管2人因工作關係聚少離多，但感情依然穩固如初。

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