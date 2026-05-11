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鍾明軒「老娘不想輸」 改行賣雞蛋糕6月還去中國

鍾明軒昨在新北林口開餐車賣雞蛋糕。（翻攝自民視新聞）鍾明軒昨在新北林口開餐車賣雞蛋糕。（翻攝自民視新聞）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自稱「國際美人」的網紅鍾明軒深陷財務危機，3月仍霸喊「老娘不想輸」，前天宣布要開始賣雞蛋糕，昨（10）日就在新北林口開車餐車試營運，透露籌備共砸65萬元，和朋友各半展開新人生。

據《民視新聞網》，鍾明軒昨被問到財務危機，當場露出苦笑神情說：「這戳到我痛處，我工作室是有財務危機，但戶頭還有存一點錢，現在才有閒錢賣雞蛋糕，跟合夥人一人一半。」昨是試營運，現場免費發放50份，透露6月將再赴中國深圳、廣州等地旅遊，主要玩密室逃脫。

他賣雞蛋糕生財器具包括餐車共砸65萬元。（翻攝自鍾明軒臉書）他賣雞蛋糕生財器具包括餐車共砸65萬元。（翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒前天在臉書發聲表示人生的意義，好像都是自己找出來的，這次，他想替自己創造一點新的體驗：「我打算跟朋友環島賣雞蛋糕！」坦言一開始只是聊天，朋友隨口說了一句：「在路邊賣雞蛋糕感覺會很有趣。」這事討論不到10分鐘的2天後，鍾明軒就跑去看車了。

後來花了20天，鍾明軒把該跑的流程、找老師學做雞蛋糕、抓比例調配方同時把該申請的東西，一件一件弄完，現在材料、設備、車子都準備好了，昨起展開賣雞蛋糕新生活。

相關新聞：鍾明軒陷財務危機 無預警宣布轉行賣雞蛋糕

 

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