《超級瑪利歐銀河》、《極限返航》展長尾效應！穩定吸金助陣北美票房勝去年同期

〔記者許世穎／綜合報導〕北美暑假檔正式開跑後，整體電影市場也持續升溫。根據 Comscore 最新數據顯示，今年整體票房較去年同期成長16%，本週末更較2025年同期暴增88%，顯示觀眾正大舉回流戲院。

《超級瑪利歐銀河電影版》是北美及全球今年目前票房冠軍。（UIP提供）

除了《穿著Prada的惡魔2》與《麥可傑克森》等新強片持續熱賣外，多部上映超過一個月的電影依舊展現驚人續航力，也被視為今年票房全面回暖的重要關鍵。其中《超級瑪利歐銀河電影版》上映第六週再收660萬美金（約台幣2.07億元），北美累積票房已達4.12億美金（約台幣129.04億元），全球票房更高達9.41億美金（約台幣294.72億元）。

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《極限返航》是目前北美及全球年度票房亞軍。（索尼影業提供）

另外，上映第8週的《極限返航》也再進帳600萬美金（約台幣1.88億元），北美累積票房已達3.27億美金（約台幣102.42億元），全球累積達6.558億美金（約台幣205.40億元）。兩部片也占據今年目前北美及全球年度票房冠亞軍。

Comscore 分析師保羅德加拉貝迪恩指出：「《穿著Prada的惡魔2》與《麥可傑克森》的表現依然驚人，但真正展現長尾效應的，其實是《超級瑪利歐銀河電影版》與《極限返航》。」他認為，這種「舊片持續穩定吸金、新片又能成功開盤」的現象，正是今年北美票房持續強勢的重要原因。

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