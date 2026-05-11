《穿著Prada的惡魔2》蟬聯全球雙週票房冠軍！才兩週就超車首集成績

〔記者許世穎／綜合報導〕時尚經典續篇《穿著Prada的惡魔2》上週末（5月8日至10日）於北美無懼多部新片夾擊，在4200家戲院再收4300萬美金（約台幣13.46億元），較首週僅下跌44%，穩坐北美雙週票房冠軍。電影目前北美累積票房已達1.448億美金（約台幣45.35億元），展現驚人吸金氣勢。

由梅莉史翠普領軍的《穿著Prada的惡魔2》，全球票房已超越首集紀錄。（二十世紀影業提供）

該片找回梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇等原班人馬回歸，再度以時尚產業與職場文化為主題，引爆觀眾熱烈討論。電影全球票房目前已突破4.33億美金（約台幣135.61億元），上映短短兩週就已超越2006年首集《穿著Prada的惡魔》未經通膨調整的全球票房3.26億美金（約台幣102.1億元）。

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目前看來，《穿著Prada的惡魔2》後續票房走勢有望輕鬆突破6億美金（約台幣187.92億元），甚至挑戰7億美金（約台幣219.24億元）大關，也讓外界看好這部豪華續集已有足夠動能推動第三部電影誕生。

《穿著Prada的惡魔2》全台上映中，上週末同樣蟬聯雙週票房冠軍，全台票房粗估已破台幣1.4億元，詳細票房將於下午揭曉。

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