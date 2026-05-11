媽祖遶境不只保平安！板橋慈惠宮豪捐葉克膜、地震車超狂 王瞳感動見證

〔記者李紹綾／台北報導〕「板橋慈惠宮媽祖聖誕遶境活動」於9日熱鬧登場，現場不僅香火鼎盛、陣頭表演氣勢磅礡，更有知名藝人王瞳、林道遠及廖伯斯親自到場共襄盛舉，為神聖的遶境儀式增添星光色彩。藝人們走入群眾、感受在地信仰的熱情，與民眾近距離互動，共同祈求國泰民安。

廖伯斯（左起）、接雲寺胡崇浩主委、板橋慈惠宮賴春穆主委、王瞳、林道遠出席板橋慈惠宮媽祖聖誕遶境活動。（民視提供）

剛忙完各地商演的王瞳，她有感而發地表示：「最近正逢媽祖遶境熱潮，在現場真的能感受到那股在地溫柔的力量。看到媽祖慈悲的心懷，加上這次親眼見證板橋慈惠宮在公益上的不遺餘力，不僅回饋鄉里還捐贈救災設備，我覺得板橋的在地人真的很幸福，能被這樣溫暖的信仰守護著。」

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王瞳（右）、林道遠（左）感動宗教為了公益不遺餘力。（民視提供）

身為板橋在地女婿的林道遠，對慈惠宮有著深厚感情。他熱情地與民眾合照，並談到：「今天能在媽祖聖誕這天來見證做公益，聽到廟方捐贈了價值兩千萬的VR地震體驗車，這真的是走在時代尖端！宗教不只是心靈寄託，更是具體的社會貢獻，透過科技讓大家更有防災意識，這份回饋鄉里的心真的很令人感動。」

藝人廖伯斯則被現場爆滿的人潮所震撼，他感性表示：「每次這麼近距離參與慈惠宮的遶境，那種安定人心的力量非常強大。除了宗教儀式，慈惠宮更捐贈了資源回收車和醫療設備給醫院，這種從環境守護到生命救助的全方位付出，才是真正的媽祖精神。希望透過我們的參與，讓更多年輕朋友看見台灣傳統文化的多元與良善。」

廖伯斯（左起）、林道遠、接雲寺常務監察委員郭春輝、王瞳出席板橋慈惠宮媽祖聖誕遶境活動。（民視提供）

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，本著媽祖慈善的心，廟方今年在遶境之際特別加碼公益捐贈，包含一台價值2千萬元的「VR地震體驗車」，希望能強化學童與民眾的防災教育；此外也捐贈一台資源回收車予環保局，並捐助1千萬元購置「葉克膜」等急救醫療設備予亞東醫院，希望能為在地醫療救護盡一份心力。

遶境活動在藝人與信眾的簇擁下，氣氛沸騰至最高點。板橋街頭滿是祈福人群，結合了宗教傳統、公益精神與演藝動能，展現出台灣社會最良善的文化底蘊。

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