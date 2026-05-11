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娛樂 最新消息

AI搬進新聞台！黑煙火海攏係假...觀眾：完全被騙到

南韓JTBC台使用AI模擬韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號爆炸畫面。（翻攝自Naver）南韓JTBC台使用AI模擬韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號爆炸畫面。（翻攝自Naver）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓JTBC台最近一段船舶爆炸新聞，因為用了超寫實AI爆炸畫面，引爆巨大爭議。畫面裡不只火焰狂燒、黑煙狂竄，甚至還出現船體爆炸特效，逼真程度讓不少觀眾第一時間以為「這就是現場畫面。」

JTBC在報導韓國現代商船公司（HMM）經營的貨輪NAMU號爆炸事故時，使用AI重建船艙爆炸畫面，還搭配實際新聞影像交叉剪輯，結果觀眾看完後直接混淆，甚至有人以為船體真的已經被炸穿。

更尷尬的是，韓媒後續報導才指出，當時連「船體有沒有破洞」都還沒確認，海面下狀況更是無法肉眼辨識。也就是說，那些熊熊火焰與爆炸場景，很多都只是推測。

事件延燒後，南韓影像記者圈討論熱烈，有人直言：「AI畫面比真實畫面還真，完全被騙到，觀眾根本無法分辨。」更有人擔憂，未來若AI新聞越來越泛濫，「新聞真實性」可能逐漸崩塌。

尤其這次AI影片不是單純動畫，而是做成「電影級災難片質感」，火光、濃煙、爆炸角度全部超擬真，被批評根本踩到新聞倫理紅線。不過也有學者認為，只要有標示AI重建，其實能幫助觀眾理解事件發生位置與結構。

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