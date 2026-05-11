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娛樂 最新消息

33歲MLB球星驟逝 女兒花20年走出傷痛

〔娛樂頻道／綜合報導〕當年效力於聖路易斯棒球隊的主投手Darryl Kile，於2002年在比賽前突然心臟病發身亡，享年33歲。消息震撼整個美國職棒圈，而當時他的女兒Sierra，只有5歲，如今29歲的她，終於願意站出來談父親。

Darryl Kile（左）和他的家人們，女兒Sierra（右）當時年僅5歲。（翻攝自X）Darryl Kile（左）和他的家人們，女兒Sierra（右）當時年僅5歲。（翻攝自X）

Sierra坦言，直到現在，她仍無法理解：「那麼健康、每天接受體檢的職業運動員，怎麼會突然心臟病發？」但這場悲劇，也徹底改變了全家人對健康的看法。

她透露，自己其實沒有太多和爸爸相處的記憶，更多時候，是透過球迷、老隊友的描述，重新拼湊父親的模樣。去年回到聖路易時，她見到不少當年與父親並肩作戰的球員，「每個人都跟我分享不同故事，就像重新認識他一次。」

Sierra Kile。（翻攝自YouTube）Sierra Kile。（翻攝自YouTube）

其中最讓她鼻酸的一段，是一位老球迷對她說：「妳爸爸當時在牛棚看著妳媽媽時，兩人眼裡都是愛。」短短一句話，讓Sierra久久忘不了。

如今，她加入MLB健康宣導計畫「Playing with Heart」，希望透過父親的故事，提醒更多人重視膽固醇與心血管疾病問題。她強調，爸爸當年離世「真的太突然」，也因此更希望大家不要等到出事才檢查身體。

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