大咖歌王險成台南「角頭女婿」 大老招親要他納妾內幕曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈近日南下台南舉辦「自由之地」演唱會，重回充滿人情味的土地，他也分享與台南的深厚淵源，憶起早年在台南歌廳作秀的黃金歲月，意外爆出一段塵封多年、既驚險又令人啼笑皆非的「招親奇遇記」。

楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

楊烈回憶，當年台南秀場文化鼎盛，他在台上演出時，主持人是如今的綜藝天王胡瓜，高金素梅則是駐唱歌手。在那段時光中，有一幕讓他至今難忘：台下第一排坐著長相出眾的漂亮女子，手中捧著鮮花，雙目含情脈脈地注視著他的演出。某次秀後，後台經理帶著花走進休息室，對他說：「烈哥，送花的小姐她阿公想見你一面。」楊烈不疑有他，在經理的帶領下前往對方府上致意。

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楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

「一進門，看到的是滿桌極其豐盛的酒菜。」楊烈形容當時的氣氛既隆重又肅穆，直到見到那位氣場強大的「阿公」，他才驚覺對方竟是當地名震一方的知名角頭大老。

席間，阿公熱情敬酒，隨即開門見山地提出招親要求：「你跟我這孫女交往看看，只要你願意，我們家沒什麼特別條件。」當時已婚的楊烈瞬間呼吸急促、手足無措，心想這下該如何婉拒才不失禮數。

楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

最讓楊烈震驚的是，這位大老其實早已查明他的背景，知道他已有家室。見楊烈面露難色，阿公竟坦然脫口而出：「不要為難。」言下之意，即便沒有正宮名分、甚至「做妾」也沒關係，重點是希望孫女能和楊烈在一起。

面對這份「賞識」，楊烈雖受寵若驚，但始終堅守婚姻底線，沒有接受這段感情。所幸對方雖是江湖中人，卻也講究情義與風度，並未刻意刁難。這段充滿戲劇性的往事，最終在雙方的互相尊重下平和落幕。

楊烈回憶道，這就是台南人特有的耿直與豪氣。後來他每次到台南演出，依然會與對方保持聯繫，雙方維持著如好友般的交情，這段「險當角頭女婿」的趣聞，也成為他秀場生涯中最難忘的故事之一。

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