自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大咖歌王險成台南「角頭女婿」 大老招親要他納妾內幕曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈近日南下台南舉辦「自由之地」演唱會，重回充滿人情味的土地，他也分享與台南的深厚淵源，憶起早年在台南歌廳作秀的黃金歲月，意外爆出一段塵封多年、既驚險又令人啼笑皆非的「招親奇遇記」。

楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

楊烈回憶，當年台南秀場文化鼎盛，他在台上演出時，主持人是如今的綜藝天王胡瓜，高金素梅則是駐唱歌手。在那段時光中，有一幕讓他至今難忘：台下第一排坐著長相出眾的漂亮女子，手中捧著鮮花，雙目含情脈脈地注視著他的演出。某次秀後，後台經理帶著花走進休息室，對他說：「烈哥，送花的小姐她阿公想見你一面。」楊烈不疑有他，在經理的帶領下前往對方府上致意。

楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

「一進門，看到的是滿桌極其豐盛的酒菜。」楊烈形容當時的氣氛既隆重又肅穆，直到見到那位氣場強大的「阿公」，他才驚覺對方竟是當地名震一方的知名角頭大老。

席間，阿公熱情敬酒，隨即開門見山地提出招親要求：「你跟我這孫女交往看看，只要你願意，我們家沒什麼特別條件。」當時已婚的楊烈瞬間呼吸急促、手足無措，心想這下該如何婉拒才不失禮數。

楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）楊烈分享與台南的淵源。（印太戰略智庫提供）

最讓楊烈震驚的是，這位大老其實早已查明他的背景，知道他已有家室。見楊烈面露難色，阿公竟坦然脫口而出：「不要為難。」言下之意，即便沒有正宮名分、甚至「做妾」也沒關係，重點是希望孫女能和楊烈在一起。

面對這份「賞識」，楊烈雖受寵若驚，但始終堅守婚姻底線，沒有接受這段感情。所幸對方雖是江湖中人，卻也講究情義與風度，並未刻意刁難。這段充滿戲劇性的往事，最終在雙方的互相尊重下平和落幕。

楊烈回憶道，這就是台南人特有的耿直與豪氣。後來他每次到台南演出，依然會與對方保持聯繫，雙方維持著如好友般的交情，這段「險當角頭女婿」的趣聞，也成為他秀場生涯中最難忘的故事之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中