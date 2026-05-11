瑪麗蓮夢露長年被羞辱身材！好友心疼揭真相

〔娛樂頻道／綜合報導〕瑪麗蓮夢露是好萊塢最經典的金髮尤物，沙漏曲線、美豔紅唇，成了性感代名詞。但在夢露100歲冥誕（6月1日）即將到來前，她的多年好友詹姆斯哈斯皮爾（James Haspiel）卻揭開一個讓外界意外的真相。

瑪麗蓮夢露6月1日將過100歲冥誕。（美聯社）

哈斯皮爾透露，在1950年代的好萊塢，女星幾乎人人都靠塑身衣把腰腹勒到零缺點，唯獨夢露不願意。甚至在《飛瀑怒潮》、《游龍戲鳳》等經典電影裡，都能明顯看見她自然的腹部線條。當年外界還因此狂傳她懷孕，但好友直接打臉：「那根本是同一個肚子，她只是沒穿馬甲！」

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更讓粉絲鼻酸的是，這位被全球奉為性感象徵的巨星，其實長年受子宮內膜異位症所苦，腹脹問題反覆出現，卻還得面對媒體無止盡的身材羞辱。

哈斯皮爾回憶，夢露私下其實和大家印象中的「性感女神」完全不同，形容夢露比起明星，更像一個渴望被理解的普通女人。

兩人從1954年相識，當時16歲的哈斯皮爾還只是小粉絲，拿著5美元相機一路追著她拍。沒想到多年後，他竟成為夢露最信任的朋友之一，也親眼見證那個在鎂光燈背後，脆弱卻真實的她。

而談到1962年夢露驟逝，哈斯皮爾至今仍難掩悲傷表示：「我哭了整整兩年。」多年來，他拒絕出版任何夢露書籍，只因不滿外界把她塑造成「神話」。直到後來，他才決定公開那些從未曝光的照片，希望大家真正看見的不只是性感符號，而是一個真實活過、努力過的女人。

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