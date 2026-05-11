May'n部長慶20周年！交心台灣部員：是我最愛的寶物

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌姬May'n帶著20周年的紀念巡演「THE BEST of May'n」 來台開唱，她大喊：「台北！大家好！我回來了！」讓全場陷入瘋狂。

May’n數度向台粉示愛。（好玩國際文化提供）

演唱會以20週年為主題，May'n祭出夢幻歌單，從開場的《Belie》到熱血沸騰的《Chase the world》、《ViViD》，現場氣氛瞬間沸騰。May'n親和力十足，全程努力使用中文，在台上與歌迷互動時，她甚至主動要求糾正發音，認真練習很多中文的韻腳聲調，笑稱全場觀眾都是她的「中文老師」。May'n也數度提到「交心」與「交流」，她表示，這20年來遇見了許多重要的人事物，這些時刻塑造了現在的她。

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May’n超強唱功，讓全場聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）

演出最令全場陷入瘋狂的，莫過於《超時空要塞 Frontier》的經典連發。當《射手座 ☆ 午後九時Don't be late》、《北方十字（ノーザンクロス）》以及安可曲《ダイアモンド クレバス（鑽石裂痕）》的前奏響起，全場歌迷的尖叫聲幾乎掀翻屋頂 。May'n感性表示，因為遇見了「雪露·諾姆」，演唱了《ダイアモンド クレバス（鑽石裂痕）》這首歌徹底改變了她的人生，讓她有機會來到海外與大家相遇，她感動得流下淚水，哽咽感性告白：「謝謝大家一直的支持和給我很多的愛。」

May’n魅力四射。（好玩國際文化提供）

May’n一舉一動都掀起粉絲尖叫聲。（好玩國際文化提供）

May’n與星星上粉絲留言合影，俏皮又卡哇伊。（好玩國際文化提供）

在最後一首曲目《Phonic Nation》中，May'n帶領全場大合唱，全場歌迷的歌聲震撼人心。演出最後，她與樂團成員、DANCERS一起向台下深深鞠躬，並大喊：「我愛大家！我最愛的寶物，就是台北的部員們！能在台北跟大家相遇感到非常幸福。」May’n在下台前在台上更一一跟全場的歌迷不斷道謝及揮手說再見，為這場充滿熱情與淚水的 20 週年紀念演出，畫下了最完美的句點。

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