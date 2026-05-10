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娛樂 星座

下半年最大贏家是你嗎？4星座迎命運轉捩點

冥王星進入逆行，有4個星座正站在人生分岔點上。（AI生成資訊）冥王星進入逆行，有4個星座正站在人生分岔點上。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕冥王星於5月6日在水瓶座展開長達5個月的逆行，塔羅牌老師艾菲爾指出，這段時間將是所有人清理舊有束縛、向內挖掘靈魂真相的關鍵時期。艾菲爾點名4個星座的運勢受到冥王星逆行的影響，將成為下半年最重要的轉捩點，如果能在關鍵的選擇時刻，如果能夠成功選擇正確道路，那麼下半年將會順風順水，彷彿重新塑造人生，成為最大贏家。

☆水瓶座

對水瓶座的人來說，冥王星逆行期間就像是一場收回自我主權的戰爭，只要能把舊有的束縛拋開，重新定義自我邊界，就能夠徹底洗牌，讓過去那些蒼白無力的過去甩到腦後。把身上的標籤都撕下來，你就是你，並非為取悅任何人的存在，標籤對你來說沒有用，只要冷靜地向前看，你就能重獲新生。

☆天秤座

對天秤座的人來說，這個轉捩點來自於對依附關係的深度察覺。喜歡維持和諧局面的天秤座，在付出跟索取之間根本沒有找到平衡，為什麼要委屈自己？在水瓶能量與冥王星逆行的期間，擦亮眼看清楚那些不健康的關係吧，請跟隨著自己的心，不為了誰、不為了自以為是的「和諧」，在衝突中表達出真實需求，不要一味妥協，優雅的話清楚界線，把那些低品質的人際關係趕出你的生命吧。

☆獅子座

對獅子座的人來說，冥王星逆行精準的掃過你「伴侶與關係」的宮位。是時候看長期以來深刻的關係是否經得起考驗，外表看起來很好的合夥或者情感關係，正被推向真理之口。真相即將浮現，不需要摧毀連結，仔細把對方當作一面鏡子，看看裡頭是否能找到長期被你忽略的自我。獅子座本來就是昂首高貴的，不需要透過他人崇拜才能確認自身價值。在冥王星逆行結束時，可以建立起具有靈魂共鳴而非權力拉扯的嶄新契約。

☆金牛座

對金牛座的人來說，水瓶能量爆發在事業與名望領域。這段期間價值觀將不斷動盪，你會開始思考工作在生命中的意義，漸漸發現自己的價值觀產生變化。你會開始思考，現在的工作真的有必要那麼執著嗎？你的執著來自對工作特別有意義？有成就感？還是單純執著別人看你時，因為你的職稱和社會評價的反應？

這段期間，金牛座想要尋找「志業」而非「職業」，讓精力花費在更有意義的事情上吧，薪資單上的只不過是數字，而金牛座需要的，是屬於你、無可取代的生命價值。

☆民俗說法僅供參考☆

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