53歲宮澤理惠成熟進化 舊照出土「這點不一樣」

宮澤理惠過去男裝照曝光，鼻旁痣是招牌。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕53歲日本女星宮澤理惠最近因一張「超稀有舊照」再度掀起討論！攝影師下村一喜突然公開她過去的男裝造型照片，只見她頂著飛機頭、穿西裝打領帶，整個人帥到像「昭和系美少年」，中性魅力直接炸裂。

不過讓老粉暴動的不是髮型，而是宮澤那顆消失多年的「鼻旁招牌痣」。其實宮澤理惠鼻子旁那顆痣，曾是她年輕時期最具代表性的特色之一。從少女偶像時代一路陪伴她多年，直到2018年才被日媒發現「突然消失」。當時經紀公司也低調承認，她確實已經把痣點掉。

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宮澤理惠越來越有成熟美。（翻攝自IG）

近年，宮澤理惠的變化其實一直是日本網友熱議焦點。有人注意到她妝感越來越濃、臉部線條變得更加銳利，也有人認為，自從和森田剛再婚後，她整體氣質開始走向更自然、更鬆弛的「成熟系美感」。

尤其前陣子她生日自拍曝光時，一身幾乎素顏的自然妝容搭配粗黑眉，更被大讚：「狀態太好了」、「這才是真正耐看的美女」。

目前宮澤理惠正在主演舞台劇《Mary Stewart》，53歲依舊穩坐一線女演員位置。比起刻意維持年輕，她反而開始展現一種「自然老去也很美」的氛圍。

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