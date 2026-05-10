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娛樂 最新消息

韓國啦啦隊霸凌內幕曝光 「她」流血還被逼上場演出

鄭嘉睿從2018年起歷經韓國職棒、男排、女排與籃球等多個隊伍擔任啦啦隊。（翻攝自IG）鄭嘉睿從2018年起歷經韓國職棒、男排、女排與籃球等多個隊伍擔任啦啦隊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前韓職起亞虎啦啦隊長鄭嘉睿來到台灣發展，曾經當過9年啦啦隊的他近日登上YouTuber「那個女神Judy」頻道時，聊到了在韓國職場所聞、所見的職場霸凌行為。她也在節目中鬆口自己在台灣的生活以及未來的打算。

鄭嘉睿（右）上那個Judy的Youtube節目說韓國職場霸凌。（翻攝自YouTube）鄭嘉睿（右）上那個Judy的Youtube節目說韓國職場霸凌。（翻攝自YouTube）

鄭嘉睿從2018年起歷經韓國職棒、男排、女排與籃球等多個隊伍擔任啦啦隊，她說自己8年的經歷裡，承受了很大的壓力，坦言壓力並非來自單一事件，而是持續一年累積才爆發。她常懷疑自己不夠好，才會受到特別對待，最後鄭嘉睿真的累了，出現嚴重倦怠。

那個Judy提到李素泳因為職場霸凌還在額頭留下了傷疤。（翻攝自YouTube）那個Judy提到李素泳因為職場霸凌還在額頭留下了傷疤。（翻攝自YouTube）

「我以為我精神力很強，但再這樣下去我真的會崩潰」鄭嘉睿說，最後讓她站出來的原因是「如果我忍下去，我的後輩、後輩的後輩都會繼續經歷」。所以她不忍了，決定把職場霸凌拿到檯面上說。Judy也提到自己旗下的韓籍啦啦隊員李素泳也曾遭受同一個人霸凌，導致她額頭上至今還存在傷疤，當時對方不斷催促李素泳，導致李素泳在慌張的狀況下撞傷頭部，甚至還在流血，就被要求上場表演。

鄭嘉睿說出職場霸凌的事情，主要原因是希望以後不要再出現受害者。（翻攝自IG）鄭嘉睿說出職場霸凌的事情，主要原因是希望以後不要再出現受害者。（翻攝自IG）

鄭嘉睿表示近來會在台灣生活，希望先好好休息一陣子學中文，並把之前因為風波延期的粉絲活動補辦完成，把一切狀態調整到最好再正式跟大家見面。

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