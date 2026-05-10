高流出現驚人大船！77歲葉啟田現況曝光

《大船入港》打造近三米高船頭場景。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「真愛秀・藍寶石大歌廳」第二場今（10）天在高流溫馨開唱，下半場大型短劇《大船入港》打造近三米高船頭場景，由黃西田反串吧女、「鳥來嬤」吳敏扮演資深媽媽桑、侯怡君和服亮相，融合說學逗唱、歌舞戲劇與滿版LED視覺，將氣氛推向高潮；最後由77歲「寶島歌王」葉啟田壓軸登場，讓死忠粉絲激動不已。

曹雅雯歌聲打動觀眾。（高流提供）

今天適逢母親節，「金曲歌后」曹雅雯除了演唱《七老八十》，更獻唱《我只在乎你》，並暖心祝福：「所有媽媽都要健康幸福」；第二場限定卡司「漂亮寶貝」王瑞霞以深情嗓音帶來《絕情雨》、《六月風颱七月水災》，首次踏上藍寶石舞台的她開心表示：「出了30幾張專輯，唱了無數場秀，但藍寶石真的是第一次，真的很開心！」除了分享凍齡祕訣，她也應景演唱《媽媽的願望》，呼籲愛與孝順都要及時。

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黃西田反串酒家女。（高流提供）

演出下半場迎來秀場靈魂橋段──大型短劇《大船入港》。由黃西田精心策畫並反串出演，以1950年代七賢三路為背景，描繪酒吧女郎與美軍士兵的時代故事。全員卡司輪番上陣，串聯《心花開》、《廣東花》、《南國情歌》、《愛你在心口難開》、《長崎蝴蝶姑娘》等經典曲目。

「鳥來嬤」吳敏、黃西田一搭一唱。（高流提供）

侯怡君不僅身著和服扮演蝴蝶夫人大展國標舞的柔軟身段，更與施文彬合唱《舊情也綿綿》，以歌聲詮釋時代虐戀；出道一甲子的「鳥來嬤」吳敏搞笑扮演最資深媽媽桑，與黃西田反串的酒家女一搭一唱，大展秀場「說學逗唱」精神。將近30分鐘短劇穿插今昔元素，融合歌舞、戲劇與笑料，高流更斥資打造高近三米、長五米的大型船體佈景，搭配舞台LED滿版螢幕的震撼視覺效果，將現場氣氛再度推向高潮。

葉啟田連續兩天壓軸。（高流提供）

在短劇餘韻與熱鬧氣氛交織之下，葉啟田再度壓軸登場，他連唱兩天笑稱游刃有餘，演唱《內山姑娘要出嫁》時，王彩樺更率舞群助陣，為舞台再添熱鬧氛圍。最後全體藝人齊聚舞台與觀眾大合唱《愛拚才會贏》，也讓兩日藍寶石演唱會在溫馨熱烈的氣氛中圓滿落幕。

王瑞霞第一次站上「藍寶石」舞台。（高流提供）

侯怡君與施文彬對唱。（高流提供）

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