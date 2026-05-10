自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

高流出現驚人大船！77歲葉啟田現況曝光

《大船入港》打造近三米高船頭場景。（高流提供）《大船入港》打造近三米高船頭場景。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「真愛秀・藍寶石大歌廳」第二場今（10）天在高流溫馨開唱，下半場大型短劇《大船入港》打造近三米高船頭場景，由黃西田反串吧女、「鳥來嬤」吳敏扮演資深媽媽桑、侯怡君和服亮相，融合說學逗唱、歌舞戲劇與滿版LED視覺，將氣氛推向高潮；最後由77歲「寶島歌王」葉啟田壓軸登場，讓死忠粉絲激動不已。

曹雅雯歌聲打動觀眾。（高流提供）曹雅雯歌聲打動觀眾。（高流提供）

今天適逢母親節，「金曲歌后」曹雅雯除了演唱《七老八十》，更獻唱《我只在乎你》，並暖心祝福：「所有媽媽都要健康幸福」；第二場限定卡司「漂亮寶貝」王瑞霞以深情嗓音帶來《絕情雨》、《六月風颱七月水災》，首次踏上藍寶石舞台的她開心表示：「出了30幾張專輯，唱了無數場秀，但藍寶石真的是第一次，真的很開心！」除了分享凍齡祕訣，她也應景演唱《媽媽的願望》，呼籲愛與孝順都要及時。

黃西田反串酒家女。（高流提供）黃西田反串酒家女。（高流提供）

演出下半場迎來秀場靈魂橋段──大型短劇《大船入港》。由黃西田精心策畫並反串出演，以1950年代七賢三路為背景，描繪酒吧女郎與美軍士兵的時代故事。全員卡司輪番上陣，串聯《心花開》、《廣東花》、《南國情歌》、《愛你在心口難開》、《長崎蝴蝶姑娘》等經典曲目。

「鳥來嬤」吳敏、黃西田一搭一唱。（高流提供）「鳥來嬤」吳敏、黃西田一搭一唱。（高流提供）

侯怡君不僅身著和服扮演蝴蝶夫人大展國標舞的柔軟身段，更與施文彬合唱《舊情也綿綿》，以歌聲詮釋時代虐戀；出道一甲子的「鳥來嬤」吳敏搞笑扮演最資深媽媽桑，與黃西田反串的酒家女一搭一唱，大展秀場「說學逗唱」精神。將近30分鐘短劇穿插今昔元素，融合歌舞、戲劇與笑料，高流更斥資打造高近三米、長五米的大型船體佈景，搭配舞台LED滿版螢幕的震撼視覺效果，將現場氣氛再度推向高潮。

葉啟田連續兩天壓軸。（高流提供）葉啟田連續兩天壓軸。（高流提供）

在短劇餘韻與熱鬧氣氛交織之下，葉啟田再度壓軸登場，他連唱兩天笑稱游刃有餘，演唱《內山姑娘要出嫁》時，王彩樺更率舞群助陣，為舞台再添熱鬧氛圍。最後全體藝人齊聚舞台與觀眾大合唱《愛拚才會贏》，也讓兩日藍寶石演唱會在溫馨熱烈的氣氛中圓滿落幕。

王瑞霞第一次站上「藍寶石」舞台。（高流提供）王瑞霞第一次站上「藍寶石」舞台。（高流提供）

侯怡君與施文彬對唱。（高流提供）侯怡君與施文彬對唱。（高流提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中