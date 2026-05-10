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懷雙胞胎返鄉待產 謝京穎深夜情緒潰堤大哭

謝京穎在母親節前夕感性發文，表示自己已經準備好待產包回到屏東老家。（翻攝自臉書）謝京穎在母親節前夕感性發文，表示自己已經準備好待產包回到屏東老家。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星謝京穎即將迎來雙胞胎寶貝誕生，她在母親節前夕感性發文，表示自己已經準備好待產包回到屏東老家，在阿嬤家舒舒服服地享用美食，同時也想在生產前「再幸福當一回小孩」。沒想到返鄉第一晚，情緒崩潰，忍不住大哭，坦言自己終於感受到當媽媽的重量。

謝京穎第一次以媽媽的身分過母親節。（翻攝自臉書）謝京穎第一次以媽媽的身分過母親節。（翻攝自臉書）

謝京穎說：「沒想到有一天，可以在這個日子裡成為被祝福的對象」，雖然目前她還沒正式上手，但籌備期長達數個月的時間裡，謝京穎在心裡暗忖：「心裡應該已經準備就緒了…吧？」這時，她才發現自己還是沒把握確切下肯定句，對升格當「媽媽」她自己心中仍不知道答案是什麼。

隨著進入卸貨倒數，謝京穎心裡非常清楚，挑戰正式要開始了，今年的母親節經過醫師評估，她南下回鄉，想在爺爺、奶奶、爸爸、媽媽身旁，再享受一次當孩子的滋味。

謝京穎（左）與張書偉在得知懷孕時開心秀出超音波照片。（翻攝自IG）謝京穎（左）與張書偉在得知懷孕時開心秀出超音波照片。（翻攝自IG）

謝京穎說自己剛到家的第一個晚上就覺得心裡某處鬆動，接著徹底瓦解，原本以為自己準備好，已經築起堅韌不摧的高牆，回到自己還是孩子、成長的地方，她徹底了解自己這次的身分轉變有多不一樣。她說：「想像中可以勝任為母則強的這個重擔，或許還在最後一點時間裡有了機會可以掙扎一番」。

謝京穎透露自己生產前的心聲。（翻攝自臉書）謝京穎透露自己生產前的心聲。（翻攝自臉書）

經過情緒崩潰的大哭之後，謝京穎形容自己走過打掉重練的關卡，又可以重整出發，她覺得回家就有滿滿的愛還有接住她情緒的親人，她明白一個道理：「媽媽不是超人，但卻因為有了孩子變成萬能

謝京穎也祝所有媽媽母親節快樂，同時替自己與肚子裡的雙胞胎許下心願，「一個身體、三個心跳，只願我們都平安健康。」

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