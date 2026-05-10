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娛樂 最新消息

醫美偷拍疑雲擴大 許藍方不忍發聲：絕不支持

許藍方明確表示：侵犯隱私無法接受，也不支持。（資料照，記者胡舜翔攝）許藍方明確表示：侵犯隱私無法接受，也不支持。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發針孔偷拍疑雲，曾由藝人許藍方代言的聖宜診所同樣涉及偷拍，她強調自己立場明確，對於侵犯隱私無法接受，也不支持。

許藍方今發文回應：「關於近期外界關注的診所事件，目前相關事件尚在調查與釐清中」。她強調自己會持續關注後續調查結果，「若任何行為涉及侵犯個人隱私或違法拍攝，我的立場一向明確，無法接受，也絕不支持。」

許藍方強調，自己會持續關注後續調查結果。（資料照，記者胡舜翔攝）許藍方強調，自己會持續關注後續調查結果。（資料照，記者胡舜翔攝）

【許藍方聲明全文】

關於近期外界關注的診所事件，目前相關事件尚在調查與釐清中，我會持續關注後續調查結果。

若任何行為涉及侵犯個人隱私或違法拍攝，我的立場一向明確，無法接受，也絕不支持。

聖宜集團旗下擁有多家診所，8日消費者指控聖宜診所在診間內裝設錄影機，整張床皆在鏡頭涵蓋範圍之內，警方亦對此進行搜索並將負責人帶回偵訊。聖宜醫美集團出面發出聲明，為避免未來可能發生的醫療糾紛、保障診所與消費者權益，遵循個人資料保護法與衛生福利部相關規定，在進行療程前均會取得消費者明確書面同意，才會在療程進行期間進行錄影錄音，保存期限為療程結束後1個月。除此之外，聖宜集團亦表示：若顧客有退款需求，診所會在完成身分確認後，於當天立即辦理現金退款。

曾與聖宜診所合作的許藍方，今發文表態。（資料照，記者胡舜翔攝）曾與聖宜診所合作的許藍方，今發文表態。（資料照，記者胡舜翔攝）

此前，愛爾麗針孔事件爆發後，多位代言人都紛紛大動作自保。謝金燕已正式要求集團全面停止使用她的肖像及名義進行任何宣傳，並痛批隱私是底線，場域應讓人安心而非帶來恐懼。而林志穎則透過工作室發表聲明，強調與集團已於今年結束合作關係，對報導無法代為回應。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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