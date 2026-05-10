自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

利菁人生第一次被叮竟在「這」 崩潰喊：你敢信嗎

主持人利菁搭車卻遭虎頭蜂螫咬。（資料照，記者胡舜翔攝）主持人利菁搭車卻遭虎頭蜂螫咬。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持人利菁今（10）在社群平台發文，曬出自己手臂超誇張紅腫痕跡，她說自己在Uber上被蜜蜂螫傷，當時覺得手臂像被電到很痛，同行的醫生朋友趕緊幫她檢查。利菁事後說：「我在uber車上被蜜蜂叮傷」，還問：你敢相信嗎？

利菁用難以置信的口氣說：「我人生的第一叮，竟是在網約車上，更厲害的是，Uber司機高明，一招把我整懵了，哭訴無門！」還加上3個哭笑不得的表情符號。

利菁秀出自己被虎頭蜂螫咬的紅腫傷口。（翻攝自臉書）利菁秀出自己被虎頭蜂螫咬的紅腫傷口。（翻攝自臉書）

原來，昨天利菁朋友送她去剪頭髮，然後回家，她在關上車門之後，驚覺手臂劇痛，發現應該是被蜜蜂螫咬。恰好與她同行的朋友是醫生，趕緊檢查是否有毒針要先拔除，原因是愈晚拔掉，毒液分泌就會愈多，後果也愈嚴重。

大家忙著尋找蜜蜂在哪裡的時候，「回頭一看，發現後車箱（廂）上真停了一隻大蜜蜂，車上3人都緊張起來」，利菁事後想一想覺得好笑，不知道當時為何要緊張，還自嘲：「莫非牠屁股還能有第二發子彈？！」

當時，司機立刻趕他們下車，然後打開後車廂大聲說：「利菁小姐，別生氣，我幫你打死它（牠）了」。利菁形容當時司機用一種兇手已經伏法的口氣，彷彿宣布結案，但利菁覺得傻眼，她都還沒開口喊冤，有種：「就醬？」的感覺。可是傷口很痛，利菁迷迷糊糊，事後調侃自己：「給高明的司機大哥呼嚨下車了……也沒有關懷，是否需要送醫？」

利菁體認到各行各業都需要訓練自己面對突發狀況的能力。（資料照，記者胡舜翔攝）利菁體認到各行各業都需要訓練自己面對突發狀況的能力。（資料照，記者胡舜翔攝）

利菁後來有了心得，她認為各行各業都要學習，各種突發狀況的應對方式。她更佩服司機大哥道行真高，質疑：「大公司的網約車和司機都沒責任了？？但這是最好的解決之道嗎？」她也反問粉絲看法？

由於蜜蜂螫咬過的地方腫痛厲害，利菁說，又痛又癢的感覺讓她睡不著覺，所以記下這件事當作紀念。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中