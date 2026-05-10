利菁人生第一次被叮竟在「這」 崩潰喊：你敢信嗎

主持人利菁搭車卻遭虎頭蜂螫咬。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持人利菁今（10）在社群平台發文，曬出自己手臂超誇張紅腫痕跡，她說自己在Uber上被蜜蜂螫傷，當時覺得手臂像被電到很痛，同行的醫生朋友趕緊幫她檢查。利菁事後說：「我在uber車上被蜜蜂叮傷」，還問：你敢相信嗎？

利菁用難以置信的口氣說：「我人生的第一叮，竟是在網約車上，更厲害的是，Uber司機高明，一招把我整懵了，哭訴無門！」還加上3個哭笑不得的表情符號。

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利菁秀出自己被虎頭蜂螫咬的紅腫傷口。（翻攝自臉書）

原來，昨天利菁朋友送她去剪頭髮，然後回家，她在關上車門之後，驚覺手臂劇痛，發現應該是被蜜蜂螫咬。恰好與她同行的朋友是醫生，趕緊檢查是否有毒針要先拔除，原因是愈晚拔掉，毒液分泌就會愈多，後果也愈嚴重。

大家忙著尋找蜜蜂在哪裡的時候，「回頭一看，發現後車箱（廂）上真停了一隻大蜜蜂，車上3人都緊張起來」，利菁事後想一想覺得好笑，不知道當時為何要緊張，還自嘲：「莫非牠屁股還能有第二發子彈？！」

當時，司機立刻趕他們下車，然後打開後車廂大聲說：「利菁小姐，別生氣，我幫你打死它（牠）了」。利菁形容當時司機用一種兇手已經伏法的口氣，彷彿宣布結案，但利菁覺得傻眼，她都還沒開口喊冤，有種：「就醬？」的感覺。可是傷口很痛，利菁迷迷糊糊，事後調侃自己：「給高明的司機大哥呼嚨下車了……也沒有關懷，是否需要送醫？」

利菁體認到各行各業都需要訓練自己面對突發狀況的能力。（資料照，記者胡舜翔攝）

利菁後來有了心得，她認為各行各業都要學習，各種突發狀況的應對方式。她更佩服司機大哥道行真高，質疑：「大公司的網約車和司機都沒責任了？？但這是最好的解決之道嗎？」她也反問粉絲看法？

由於蜜蜂螫咬過的地方腫痛厲害，利菁說，又痛又癢的感覺讓她睡不著覺，所以記下這件事當作紀念。

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