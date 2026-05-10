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娛樂 最新消息

學霸女星去年才結婚！突現身信義區求抱抱 與老公真實互動曝光了

蔡佩軒走上街頭擁抱粉絲。（可瑞思提供）蔡佩軒走上街頭擁抱粉絲。（可瑞思提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「學霸歌手」蔡佩軒從小凡事要求完美，去年升格為人妻後，人生哲學迎來意想不到的轉變。她近期推出年度企劃《傷心藥房》的第四帖藥：全新創作單曲《QQ》。蔡佩軒坦言，現在的她學會用另一種角度看待世界，不再以追求完美為第一，而是鼓勵大家別管他人眼光、做自己就好。

蔡佩軒推出年度企劃。（可瑞思提供）蔡佩軒推出年度企劃。（可瑞思提供）

《QQ》由蔡佩軒親自包辦詞曲與製作，「QQ」在華語語境中象徵著眼淚與難過，副歌中一句「QQ難過了就陪你哭，不用自己都忍住」簡單直白，傳遞出「可以不用一直堅強」的溫暖訊息。

蔡佩軒走上街頭擁抱粉絲。（可瑞思提供）蔡佩軒走上街頭擁抱粉絲。（可瑞思提供）

為了呼應歌曲主題，蔡佩軒更親自走上信義區街頭，舉著「Free Hugs」的牌子與路人及歌迷真實互動。她希望號召大家卸下心防，接受旁人的擁抱，這些溫馨感人的畫面也都完整收錄在最新的《QQ》MV中。

蔡佩軒與老公放閃。（翻攝自IG）蔡佩軒與老公放閃。（翻攝自IG）

近期她在IG上特別分享了與老公到越南峴港Bana Hill的旅遊日常。平常不太購物的她，到了像城堡般夢幻的地方也抵擋不住「泡泡瑪特」的魅力，因為腦波太弱，一口氣買了三個盲盒。當她開心抽出粉紅色的款式並詢問老公最喜歡哪一個？，老公不假思索地回答「就是粉紅色的啊」，蔡佩軒立刻接話笑稱：「是因為像我嗎？」夫妻倆無預警的放閃互動，讓大批粉絲直呼「真的被閃瞎了」。

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