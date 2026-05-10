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娛樂 最新消息

百想最強後勁！《世界的主人》導演得獎感言太催淚

導演尹佳恩以《世界的主人》擊敗朴贊郁，奪下百想最佳導演獎。（翻攝自Naver）導演尹佳恩以《世界的主人》擊敗朴贊郁，奪下百想最佳導演獎。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年百想藝術大賞最催淚的一幕，可能不是頒獎典禮本身，而是獨立電影《世界的主人》的獲獎感言。

這部聚焦「親屬性暴力」議題的獨立電影，在第62屆百想藝術大賞一舉拿下最佳導演、新人獎雙冠王，而導演尹佳恩上台後的一段發言，更讓全場瞬間安靜。

尹佳恩顫抖著聲音表示：「謝謝所有願意分享最痛苦秘密的人。」一句話直接逼哭現場觀眾。

《世界的主人》講述女高中生在校園裡遭遇神祕匿名紙條後，逐漸揭開巨大創傷的故事。電影雖然是青春題材，卻觸碰南韓社會極少被公開談論的「親屬性暴力」議題，因此上映後便掀起極高討論度。

尹佳恩導演在得獎時坦言，拍攝期間她閱讀了大量倖存者故事，「有人分享最黑暗的痛苦，也有人分享自己重新發光的瞬間。」她更直接向所有倖存者致謝：「謝謝你們願意說出那些最隱密的告白。」

這段發言不只讓現場氣氛瞬間凝結，也在韓網瘋傳，許多人直呼：「這不是得獎感言，是在安慰很多人。」

而新人演員徐秀彬同樣令人印象深刻，她將獎項獻給「所有努力探索自己世界的人」，並喊話：「我要像主角一樣，勇敢又堅強的繼續演戲。」

從小成本獨立電影一路殺進百想，《世界的主人》不只成為今年最大黑馬，更被不少觀眾封為「看完會沉默很久」的作品，電影7月17日在台上映。

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