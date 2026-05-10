《浪姐》女星醉後情緒失控 工作人員急切直播畫面曝光

曾參加《浪姐5》的女星蔡文靜，昨晚在直播中大哭。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲中國女星蔡文靜曾經參加過《浪姐5》，並拿下第8名。昨（9）晚突然素顏直播，且情緒激動，邊唱歌邊痛哭，一度哭到無法自制，吸引191萬人次觀看。

蔡文靜昨晚素顏直播，引起191萬人次觀看。（翻攝自微博）

畫面中的蔡文靜身穿灰色帽T，看起來似乎喝了點酒，唱歌時不時哽咽，唱著唱著就哭了。她說自己喝完酒容易掉眼淚：「為什麼哭著唱歌？我就是喝多了就愛哭，我是淚點低。」她這句話重複說了好幾次，更喃喃反覆：不是人生碰到什麼難關。

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蔡文靜淚眼婆娑地說：「我沒事，我老開心了，我天天可開心了」，讓人看傻眼。

今年4月底，蔡文靜機場遭貼臉圍堵崩潰落淚。（翻攝自微博）

直播過程中，蔡文靜的朋友、粉絲甚至她的媽媽都陸續關心，男星葉祖新還留言，叫她清醒一點。蔡文靜看到媽媽進直播間後，急忙解釋，自己平時在外不喝酒，工作人員不斷撥打電話給她，勸她快點下播，蔡文靜撒嬌說：「再播十分鐘」，最後直播被工作人員強制中斷。

蔡文靜昨晚由工作人員強迫下播。（翻攝自微博）

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