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娛樂 最新消息

郭家瑋送超狂母親節大禮 媽媽是「最強宣傳」 一出手他想鑽地洞

郭家瑋演唱會完售。（索尼提供）郭家瑋演唱會完售。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人王郭家瑋出道以來第一次挑戰Legacy舞台，「等你等我Still Waiting」2026 讚聲演唱會門票昨天開賣，700張門票在經過一夜之後被掃光，成功解鎖個人音樂生涯重要里程碑。

得知票房開出好成績，郭家瑋坦言直到現在仍覺得不可思議：「真的像是放下心中的一顆大石頭！我很不敢置信自己竟然辦到了，這也是我目前為止人數最多的一場演唱會。」儘管身邊的工作夥伴一路安撫他「票房放輕鬆」，但他始終把這次演出視為一次極其珍貴的機會，「我真的很想讓大家辛苦籌備的心血，被觀眾們用行動買單，所以現在此刻只有滿滿的感謝與開心。」

郭家瑋演唱會完售。（索尼提供）郭家瑋演唱會完售。（索尼提供）

回想開票前一晚的心情，郭家瑋笑說自己緊張到失眠，一路清醒到早上7點多，「前幾天還一直告訴自己順其自然，該拍的影片、該說的話、該宣傳的我都做了，就交給大家去買票。」沒想到隨著開票時間逼近，緊張感卻直線飆升，「我真的覺得自己可能比選市長還緊張，甚至還跑去算塔羅牌，現在想起來都覺得很好笑。」直到早上8點多才短暫入睡，醒來時票已經開賣，也迎來他形容為「今年最難忘的時刻之一」。

巧合的是，票房告捷的好消息正好落在母親節，也讓這份喜悅多了一層意義。郭家瑋直言，這或許就是送給媽媽最好的母親節禮物，「我媽比我還關注我的演藝工作，完售了她一定比我還開心，也會替我感到驕傲吧！」近來忙於演唱會與EP籌備，已許久未回彰化老家，他特地打電話向媽媽祝賀母親節快樂，還貼心寄上一雙球鞋，希望媽媽出門時能「啪哩啪哩」走得開心，「也期待在演唱會當天，全家人可以一起在現場見面。」

談及家人一路以來的支持，郭家瑋笑說媽媽不只是後盾，根本是他的「最強宣傳大使」。「我媽是一個很勇敢也很三八的媽媽，常常到處跟別人宣傳我的歌，還會強迫大家聽。」他表示，有一次進行 IG 直播時，媽媽正在髮廊洗頭，竟直接叫設計師追蹤他的帳號、進來看直播，甚至還在直播留言區寫下：「你媽媽正在洗頭，她叫我來看你。」郭家瑋表示，這真的是自己又尷尬又好笑的回憶，雖然當下很想鑽進地洞，但最後他也接受這份「媽媽式的熱情支持」，並笑說：「算了，我已經放棄阻止她了，還是要祝她母親節快樂。」

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