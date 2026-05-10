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娛樂 最新消息

苗可麗媽媽睡夢中過世 母親節手機突跳出1畫面 忍悲傾訴5個字

苗可麗的媽媽去年3月在睡夢中離世。（高流提供）苗可麗的媽媽去年3月在睡夢中離世。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 2026「藍寶石大歌廳」今年邀請黃西田、苗可麗、侯怡君主持，適逢母親節，苗可麗感性表示，最近手機突然跳出與媽媽的回憶照片，原本想發文祝福天上的媽媽「母親節快樂」，但最後還是默默放在心裡，只對著手機的照片說「母親節快樂」。

苗可麗的媽媽去年3月在睡夢中離世，她坦言媽媽離開後最大的遺憾，就是過去因工作太忙沒能多陪伴對方，因此有感而發表示：「愛要及時，父母健在就是我們的在世佛。」

被問到媽媽離開後是否曾託夢？苗可麗則分享自己的看法：「沒有夢過，但我有看到網路上說，沒有來夢裡其實很好，代表祂去了別的宇宙維度，其實一直都在你身邊。」

苗可麗坦言媽媽離開後最大的遺憾。（高流提供）苗可麗坦言媽媽離開後最大的遺憾。（高流提供）

而談到這次主持藍寶石的感動時刻，苗可麗透露，昨天看到許多觀眾陪著爸爸媽媽一起進場看秀，甚至有人從頭到尾憋尿不敢離席，只怕錯過演出內容，讓她非常感動。她還笑說自己主持時，突然看到台下有人高舉「苗可麗燈牌」，原本以為是自己的粉絲，結果仔細一看竟是粉絲把名字寫在燈牌背面，意外成為另類驚喜。黃西田的女兒黃露瑤則補充，自己的外公、外婆是全程不敢離開座位，「就是想很專心把秀看完。」

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